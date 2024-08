Justiça condena Bruna Surfistinha por conta de livro autobiográfico

Após a atriz Deborah Secco anunciar o próximo filme sobre a vida da Bruna Surfistinha, o nome da ex-gartoa de programa voltou à mídia. Movimentando ainda mais a web. Raquel Pacheco, nome oficial da personagem, também voltou aos holofotes.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, ela sofreu uma derrota judicial movida por Matheus Felipe Rezende da Silva, que comprou um exemplar do livro no site indicado por ela, que nunca foi entregue.

Na ação, ele explica que a compra ocorreu após divulgações de Raquel em sua página pessoal.

Com o atraso na entrega, que acabou não ocorrendo, Matheus tentou dialogar com a empresa para resolver a questão, mas de acordo com ele, só ocorreu dor de cabeça. A ação judicial foi ajuizada.

O site de Bruna Surfistinha comercializava o livro por R$ 66.

No dia 29 de julho deste ano, o caso foi julgado. O pedido de devolução do valor gasto na obra biográfica foi imediatamente concedido, uma vez que após mais de um ano a quantia não havia sido estornada. Também foi concedida uma indenização por danos morais.

Matheus havia pedido R$ 3 mil. No entanto, a juíza do caso concedeu apenas R$ 1 mil de indenização.