Bruna Surfistinha retira acusação de agressão contra o ex-marido

Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, retirou a queixa de agressão que fez contra o ex-marido Xico Santos, pai das filhas gêmeas dela, Maria e Elis, de 2 anos. Em março deste ano, a ex-garota de programa registrou uma queixa contra o ator na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, e pediu medida protetiva.

Bruna alegou para amigos que estava com a cabeça quente quando fez a denúncia. O que pesou na decisão dela de retirar a acusação foi a boa relação que ela quer ter com o pai das duas filhas. Ela e Xico voltaram a ser vistos juntos, na comemoração do aniversário de 39 anos, no último fim de semana, em São Paulo. Algumas pessoas acham que eles reataram.

Raquel denunciou o ex-marido e conseguiu uma medida protetiva contra ele. Em depoimento à polícia, Xico admitiu que "errou a mão e bebeu além da conta". Ele contou que passou mal e "foi acordado com brutalidade por Raquel, que lhe desferiu socos e tapas no rosto, acusando-o de estar com outras mulheres". O ator diz que "afastou Raquel com o pé" e diz que não foi a primeira vez que "aconteceu algo do tipo".