VÍDEO: Deborah Secco anuncia retorno de ‘Bruna Surfistinha’ em sequência de filme

Após 13 anos, Deborah Secco voltará a interpretar a garota de programa Bruna Surfistinha nos cinemas. Ela usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (31/7) para dar a notícia aos fãs. A data de lançamento de "Bruna Surfistinha 2" ainda não foi divulgada.

Assista:

No vídeo de anúncio, Deborah expressou sua surpresa e alegria pelo retorno da personagem: "Nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas ela vai voltar, meus amores. Uma das personagens mais importantes da minha vida. Mudou tudo, me fez ser uma pessoa completamente diferente, um dos mergulhos artísticos mais profundos que eu já tive. Ela tem muita história para contar ainda”, afirmou a atriz no conteúdo publicado no Instagram.

As imagens do anúncio também foram postadas pelo diretor do filme, Marcus Baldini, que afirmou estar animado com o novo projeto. “Muito animado com esse novo projeto! Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas.” Baldini, que dirigiu o primeiro filme lançado em fevereiro de 2011, está produzindo a sequência ao lado de Deborah Secco.