Bruna Surfistinha é denunciada por abandono de animais e polícia invade imóvel da escritora; vídeo

Um vídeo compartilhado nesta quinta-feira (30) por Luisa Mell, mostra o momento em que a polícia invade o apartamento onde Rachel Pacheco, a Bruna Surfistinha, morava em São Paulo. A escritora foi denunciada por abandonar há mais de uma semana seus animais na residência.

Ainda de acordo com uma denúncia feita pela gerente predial do condomínio, fazia uma semana que Bruna não alimentava os bichos. Segundo a postagem, ela morava em um imóvel alugado no centro de São Paulo com um cachorro e três gatos.

Na legenda da postagem, Luisa Mell explica que a gerente entrou em contato com ela e foi a delegacia fazer um Boletim de Ocorrência para que a polícia pudesse entrar no apartamento. A ativista disse ainda que a polícia conseguiu entrar no imóvel, resgatou os animais e que eles serão encaminhados para adoção. Bruna irá responder por crime de maus tratos a animais. Mais tarde, a postagem foi retirada da conta de Luísa Mell.

VEJA MAIS

“Recebi a denúncia de que ela teria se mudado do apartamento há um tempo, depois que a luz foi cortada, por falta de pagamento. Mas ela estava indo colocar a comida para os cachorros. E segundo a denúncia, fazia uma semana que ela não comparecia. Então a polícia entrou, alimentou os animais e hoje estavam indo retirá-los”, contou Luísa Mell ao Gshow.

A ativista disse ainda que entrou em contato com Bruna Surfistinha através do Instagram, e que ela teria respondido e se defendido das acusações. “Ela me respondeu que a denúncia era falsa, que ela vai provar pelas câmeras que não faz mais de uma semana que não comparece lá”, disse Mell. Bruna Surfistinha ainda não se pronunciou sobre o caso.