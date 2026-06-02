Quem Ama Cuida: Tony Tornado pede para sair de nova novela das 9

O ator Tony Tornado solicitou seu desligamento do elenco da novela “Quem Ama Cuida”, produção na qual estava escalado para interpretar o pai da personagem Silvana, vivida pela atriz Belize Pombal. O profissional, que possui vínculo contratual com a TV Globo e atingiu a idade de 96 anos, justificou a decisão apontando o ritmo de gravações na obra anterior, “Êta Mundo Melhor!”, como o fator que causou desgaste físico, manifestando a preferência por atuar em produções de menor duração.

O planejamento dos autores prevê a introdução do pai de Silvana no decorrer do folhetim. O personagem é estruturado como um homem de posses financeiras substanciais, associado a experiências pretéritas que moldaram seu comportamento atual de distanciamento e severidade. O enredo revelará que ele compartilhava uma relação de proximidade com Arthur, papel de Antonio Fagundes, até que um episódio sem esclarecimento inicial provocou o rompimento do vínculo entre ambos.

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Dentro do núcleo familiar concebido por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Silvana adquiriu a condição de viúva após o casamento com o irmão de Arthur. O filho dela, Tiago, exerce funções na empresa de joias de propriedade do tio e está cotado para assumir a gestão do negócio após o falecimento do empresário. Essa sucessão gerará um embate direto com sua prima Ingrid, interpretada por Agatha Moreira, que é filha de Pilar, personagem de Isabel Teixeira e também irmã do proprietário da joalheria. As atualizações sobre a escalação foram veiculadas pela Coluna Play, do jornal O Globo.