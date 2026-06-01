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ET de Varginha foi levado pelos EUA, afirma Steven Spielberg

Diretor afirma conhecer detalhes do caso ufológico mais famoso do país durante divulgação de novo filme sobre vida extraterrestre

Hannah Franco
fonte

Steven Spielberg afirma que ET de Varginha foi levado aos EUA (Reprodução/TV Globo)

O caso conhecido como ET de Varginha voltou a ganhar repercussão internacional após declarações do cineasta Steven Spielberg. Durante entrevista ao programa Fantástico, o diretor afirmou conhecer a história ocorrida em Minas Gerais e declarou que representantes do governo dos Estados Unidos teriam atuado para retirar do Brasil supostos seres extraterrestres envolvidos no episódio.

A ocorrência remete a janeiro de 1996, quando moradores de Varginha, no sul de Minas Gerais, relataram ter visto criaturas de aparência incomum. O caso ganhou notoriedade nacional e internacional, tornando-se um dos episódios ufológicos mais conhecidos da história brasileira.

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Ao comentar o assunto, Spielberg afirmou ter acompanhado relatos apresentados em documentários sobre o tema.

“O governo americano se envolveu imediatamente e enviou representantes ao Brasil para retirar os seres do exército brasileiro, que os protegia. Existem muitas histórias como essa”, declarou o cineasta.

As declarações surgem durante a divulgação de seu novo longa-metragem, "Dia D", que estreia em 11 de junho. Estrelado por Emily Blunt e Josh O'Connor, o filme aborda um cenário de colapso global após governos de diferentes países serem expostos por supostamente esconderem evidências da existência de vida extraterrestre.

Ao longo da carreira, Spielberg construiu uma forte ligação com histórias envolvendo alienígenas e ficção científica. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão os filmes "E.T. – O Extraterrestre", "Contatos Imediatos do Terceiro Grau" e "Guerra dos Mundos", produções que ajudaram a popularizar o tema no cinema mundial.

Em entrevistas recentes, o diretor também voltou a defender a possibilidade da existência de vida fora da Terra. Durante a divulgação do novo filme, afirmou que hoje tem ainda mais convicção sobre essa possibilidade do que tinha quando lançou "Contatos Imediatos do Terceiro Grau", em 1977.

No início deste ano, durante participação no festival South by Southwest (SXSW), Spielberg também mencionou declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que em um podcast comentou sobre a existência de fenômenos relacionados a objetos voadores não identificados, tema que continua despertando interesse e debates em diferentes partes do mundo.

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