Tribunal Militar revela o que seria o suposto ET de Varginha após quase 30 anos; veja

Quase 3 décadas depois da suposta aparição de criatura extraterrestre em Varginha, um Inquérito Policial Militar revela que não se tratava de um alienígena

Riulen Ropan
fonte

Três jovens relataram ter visto uma criatura estranha, agachada ao lado de um muro em um bairro de Varginha. (Foto: Reprodução / Prefeitura de Varginha)

Três décadas após um dos maiores e mais emblemáticos mistérios ufológicos do Brasil, o Caso ET de Varginha, documentos oficiais divulgados pelo Superior Tribunal Militar (STM) indicam que a suposta criatura extraterrestre avistada em janeiro de 1996, em Varginha (MG), seria, na verdade, um homem acocorado com transtornos mentais.

As informações constam em um Inquérito Policial Militar (IPM) com mais de 600 páginas, disponibilizado no portal oficial do STM. O relatório conclui que o indivíduo confundido com um ser extraterrestre era conhecido na região por frequentemente permanecer de cócoras em espaços públicos, comportamento que teria causado o equívoco inicial.

image Imagem de homem anexada no inquérito. (Imagem: Reprodução)

O que dizem os documentos do Inquérito Policial Militar

A investigação militar começou em março de 1997, visando apurar o suposto envolvimento das Forças Armadas na captura e no transporte da alegada criatura alienígena.

Segundo o IPM, o episódio começou quando três jovens relataram ter visto uma criatura estranha, agachada ao lado de um muro em um bairro de Varginha. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional e internacional, tornando-se um dos episódios mais famosos da ufologia brasileira.

Após a análise de depoimentos, laudos e diligências, o inquérito concluiu que não houve qualquer evidência de origem extraterrestre, tampouco participação militar em operações secretas relacionadas ao caso.

O Mistério de Varginha volta ao debate com série documental da Globo

O Caso ET de Varginha voltou ao centro das atenções recentemente com a série documental “O Mistério de Varginha”, produzida pela Rede Globo em parceria com a EPTV. A produção conta com três episódios, exibidos entre os dias 6 e 8 de janeiro, sempre às 23h.

A série revisita os acontecimentos de 1996, analisando o impacto social e cultural do episódio no Brasil, além de trazer depoimentos inéditos de mulheres que afirmam ter presenciado a aparição do suposto ET.

Depoimentos inéditos reforçam o impacto emocional do caso

As gravações apresentadas no documentário foram realizadas em janeiro de 1996, apenas dias após o suposto avistamento, pelo ufólogo Ubirajara Rodrigues. O material permanece inédito até hoje.

Em um dos relatos, uma das testemunhas descreve:

“Os olhos eram vermelhos, bem arregalados. Os dedos eram compridos. Não sei se era chifre, mas tinham três calombos na cabeça”.

Outra jovem afirma:

“Passou um negócio no corpo que brilhava. Parece que passou um óleo”.

Segundo os criadores da série, o fato de os depoimentos terem sido colhidos apenas três dias após o ocorrido contribui para a intensidade emocional e coerência dos relatos. “Todas elas falam a mesma coisa, com muita honestidade e muita emoção”, destacam os produtores.

Onde assistir à série “O Mistério de Varginha”

Após a exibição na TV aberta, os episódios de “O Mistério de Varginha” também estarão disponíveis no Globoplay, permitindo que novas gerações conheçam um dos casos mais polêmicos da história brasileira, agora confrontado com documentos oficiais do STM.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

