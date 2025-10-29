Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ufólogo flagra possível OVNI em área de testes militares dos EUA

YouTuber investigativo registra objeto não identificado em base militar dos EUA, reacendendo teorias de engenharia reversa alienígena e tecnologia ultrassecreta

Riulen Ropan
fonte

A gravação de Otteson ressoa com o crescente interesse oficial do governo americano sobre objetos desconhecidos voando no espaço aéreo. (Foto: Reprodução / YouTube)

O mistério em torno dos projetos militares ultrassecretos dos Estados Unidos ganhou um novo capítulo. O ufólogo e YouTuber Anders Otteson capturou imagens intrigantes ao acampar em uma região desértica da Califórnia, próximo a uma notória base militar.

Otteson, conhecido por seu trabalho de documentação de locais remotos e secretos nos EUA, como a famosa Área 51, registrou o que parecia ser um objeto voador não identificado (OVNI) sendo testado. O incidente ocorreu nas instalações da Lockheed Helendale, lar da divisão Skunk Works.

Skunk Works é o pseudônimo oficial dos Programas de Desenvolvimento Avançado (ADP) da Lockheed Martin. Esta divisão é responsável por desenvolver algumas das aeronaves e armas mais ultrassecretas da história americana, incluindo:

  • Avião espião U-2
  • SR-71 Blackbird
  • Caça furtivo F-117 Nighthawk

VEJA MAIS

image Pentágono criou mito de OVNIs para encobrir produção de avião secreto contra URSS, diz jornal

image Ufólogo afirma que aliens estão prestes a intervir na Terra para impedir 'colapso'
De acordo com Danny Sheehan, o risco de uma guerra nuclear e a degradação acelerada do meio ambiente estariam causando grande preocupação nos ETs

image Relatório revela OVNI que foi abatido no Canadá por jato dos EUA
Segundo a emissora CTV News, o registro é de fevereiro de 2023, mas a imagem só foi divulgada recentemente

O histórico de desenvolvimento de tecnologia aeroespacial classificada faz com que o local seja um foco constante de especulações e teorias da conspiração, especialmente sobre o desenvolvimento de tecnologia alienígena por meio de engenharia reversa.

A descrição do misterioso objeto

O objeto em questão, de coloração escura e com formato semelhante a uma aeronave não convencional, foi visto sustentado por um pilar branco. À distância, a estrutura causava a ilusão visual de um raio sendo disparado no deserto.

Para Otteson, o episódio é um indicativo de que tecnologia aeronáutica avançada está em fase de testes.

"Pode ser algo que está em estágio inicial de desenvolvimento, pode ser um novo caça tripulado ou um novo drone. Também pode ser um modelo desenvolvido especificamente para um teste," afirmou o YouTuber.

OVNIs e o envolvimento do Governo dos EUA

A gravação de Otteson ressoa com o crescente interesse oficial do governo americano sobre objetos desconhecidos voando no espaço aéreo. Autoridades e políticos de alto escalão, incluindo o ex-secretário de Estado Marco Rubio (do governo Trump), têm se mobilizado para obter mais informações sobre o fenômeno.

Audiências recentes sobre o tema levantaram a possibilidade de que os EUA estariam em posse de tecnologia "exótica" mantida sob sigilo.

O ufólogo não hesita em traçar a conexão: se, de fato, o governo dos EUA possuir tecnologia avançada ou de origem "alienígena", a divisão Skunk Works estaria quase certamente envolvida no seu estudo e desenvolvimento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ovnis

EUA

tecnologia alienígena
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump lamenta não poder concorrer a um terceiro mandato

29.10.25 7h38

Trump diz que Israel agiu corretamente ao retaliar o Hamas

29.10.25 7h23

Faixa de Gaza: ataques israelenses deixam ao menos 60 mortos, incluindo crianças

29.10.25 7h23

Furacão Melissa toca o solo na Jamaica com ventos de quase 300 km/h

28.10.25 16h27

MAIS LIDAS EM MUNDO

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

SENHA ROUBADA

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas de Gmail e outros provedores

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas.

27.10.25 11h55

À DERIVA

VÍDEO: grupo de orcas afunda barco de família durante travessia pelo Oceano Atlântico

Família francesa foi resgatada por pescadores após horas à deriva; especialistas dizem que comportamento dos animais não é considerado ataque deliberado

24.10.25 19h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda