Ufólogo flagra possível OVNI em área de testes militares dos EUA

O mistério em torno dos projetos militares ultrassecretos dos Estados Unidos ganhou um novo capítulo. O ufólogo e YouTuber Anders Otteson capturou imagens intrigantes ao acampar em uma região desértica da Califórnia, próximo a uma notória base militar.

Otteson, conhecido por seu trabalho de documentação de locais remotos e secretos nos EUA, como a famosa Área 51, registrou o que parecia ser um objeto voador não identificado (OVNI) sendo testado. O incidente ocorreu nas instalações da Lockheed Helendale, lar da divisão Skunk Works.

Skunk Works é o pseudônimo oficial dos Programas de Desenvolvimento Avançado (ADP) da Lockheed Martin. Esta divisão é responsável por desenvolver algumas das aeronaves e armas mais ultrassecretas da história americana, incluindo:

Avião espião U-2

SR-71 Blackbird

Caça furtivo F-117 Nighthawk

VEJA MAIS

O histórico de desenvolvimento de tecnologia aeroespacial classificada faz com que o local seja um foco constante de especulações e teorias da conspiração, especialmente sobre o desenvolvimento de tecnologia alienígena por meio de engenharia reversa.

A descrição do misterioso objeto

O objeto em questão, de coloração escura e com formato semelhante a uma aeronave não convencional, foi visto sustentado por um pilar branco. À distância, a estrutura causava a ilusão visual de um raio sendo disparado no deserto.

Para Otteson, o episódio é um indicativo de que tecnologia aeronáutica avançada está em fase de testes.

"Pode ser algo que está em estágio inicial de desenvolvimento, pode ser um novo caça tripulado ou um novo drone. Também pode ser um modelo desenvolvido especificamente para um teste," afirmou o YouTuber.

OVNIs e o envolvimento do Governo dos EUA

A gravação de Otteson ressoa com o crescente interesse oficial do governo americano sobre objetos desconhecidos voando no espaço aéreo. Autoridades e políticos de alto escalão, incluindo o ex-secretário de Estado Marco Rubio (do governo Trump), têm se mobilizado para obter mais informações sobre o fenômeno.

Audiências recentes sobre o tema levantaram a possibilidade de que os EUA estariam em posse de tecnologia "exótica" mantida sob sigilo.

O ufólogo não hesita em traçar a conexão: se, de fato, o governo dos EUA possuir tecnologia avançada ou de origem "alienígena", a divisão Skunk Works estaria quase certamente envolvida no seu estudo e desenvolvimento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)