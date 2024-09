Relatório revela OVNI que foi abatido no Canadá por jato dos EUA

Um objeto voador não identificado (OVNI) foi flagrado flutuando no céu sobre o território de Yukon, no Canadá, em uma imagem recém-divulgada pelas autoridades do país. Segundo a emissora CTV News, o registro é de fevereiro de 2023.

VEJA MAIS:



A imagem granulada e borrada foi obtida pela emissora canadense por meio de uma solicitação de informações com o Departamento de Defesa Nacional do Canadá. O objeto estava a 12 mil metros de altura do chão quando foi captado pela fotografia.

Oito dias antes, em 11 de fevereiro, o OVNI havia sido rastreado pela primeira vez voando sobre o Alasca. Na ocasião, um caça F-22 dos EUA atirou no objeto.

Após ele cruzar o espaço aéreo canadense, as autoridades dos EUA e do Canadá passaram a rastrear o OVNI novamente e o primeiro-ministro Justin Trudeau deu ordem para derrubá-lo. Depois disso, o objeto foi atingido com sucesso por um míssil lançado por um piloto norte-americano.

Outros OVNIS foram avistados

Descrito anteriormente como um "pequeno balão metálico com uma carga útil amarrada”, o objeto aerotransportado foi avistado em meio a três outros casos na América do Norte.

Entre 10 e 12 de fevereiro, três objetos foram avistados flutuando sobre a América do Norte antes de serem abatidos sobre o Alasca, o Yukon e o Lago Huron. Eles seriam balões chineses usados supostamente para espionar bases militares americanas. Porém, o formato deste último registro cujas imagens foram divulgadas pelo Canadá intrigou ufólogos, que não veem semelhanças com balões.

E você, internauta, o que acredita que seja?

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)