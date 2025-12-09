Capa Jornal Amazônia
Ufólogo choca ao comentar 'vida íntima' de extraterrestres: 'Conheço quem transou com ET'

P* das galáxias? O ufólogo Edison Boaventura afirma ter conhecido quem já fez sexo com extraterrestre

Riulen Ropan
fonte

"Ela deu a entender o que pretendia — e o ato aconteceu.” (Foto: Freepik / Reprodução / Canal Uol)

O ufólogo Edison Boaventura Jr. surpreendeu o público e até o apresentador Chico Barney ao afirmar que acredita na existência de casos de relações sexuais entre humanos e extraterrestres. A declaração foi feita durante sua participação no programa “O Povo Quer Saber”, no Canal UOL. A discussão também contou com a jornalista e entusiasta de ufologia Lucimara Parisi.

Durante o bate-papo, Boaventura Jr. foi questionado sobre a suposta “vida íntima e reprodutiva dos ETs”. Sem hesitar, ele respondeu: “Conheço quem transou com ET.”

O ufólogo afirmou que o tema é comum na literatura ufológica, citando inclusive um livro escrito por dois psicólogos de São José do Rio Preto — Casos de Contatos Sexuais com Ufonautas — que reúne relatos brasileiros envolvendo homens e mulheres.

Ufólogo relembra o clássico “Caso Vilas-Boas”

Para reforçar sua fala, Boaventura Jr. resgatou um dos relatos mais famosos da ufologia nacional: o Caso Antônio Vilas-Boas, ocorrido em Minas Gerais.

Segundo ele, Vilas-Boas era um lavrador que, enquanto arava a terra à noite, teria sido capturado por seres de baixa estatura após o pouso de uma nave.

O ufólogo descreveu o relato:

 “Levaram para dentro da nave. Tiraram a roupa dele, passaram um óleo e coletaram sangue. Depois entrou uma mulher nua, não muito bonita, com cabelo esbranquiçado. Ela deu a entender o que pretendia — e o ato aconteceu.”

Boaventura Jr. afirmou ainda que, após o encontro, a suposta extraterrestre teria apontado para a própria barriga e, depois, para o alto, sugerindo que um filho seria gerado daquela relação. Ele acrescentou que chegou a conhecer pessoalmente Antônio Vilas-Boas, considerado por muitos o protagonista do primeiro caso de “contato sexual” com alienígenas no Brasil.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

sexo com extraterrestre

ufólogo

Edison Boaventura
