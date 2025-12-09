Ufólogo choca ao comentar 'vida íntima' de extraterrestres: 'Conheço quem transou com ET'

O ufólogo Edison Boaventura Jr. surpreendeu o público e até o apresentador Chico Barney ao afirmar que acredita na existência de casos de relações sexuais entre humanos e extraterrestres. A declaração foi feita durante sua participação no programa “O Povo Quer Saber”, no Canal UOL. A discussão também contou com a jornalista e entusiasta de ufologia Lucimara Parisi.

Durante o bate-papo, Boaventura Jr. foi questionado sobre a suposta “vida íntima e reprodutiva dos ETs”. Sem hesitar, ele respondeu: “Conheço quem transou com ET.”

O ufólogo afirmou que o tema é comum na literatura ufológica, citando inclusive um livro escrito por dois psicólogos de São José do Rio Preto — Casos de Contatos Sexuais com Ufonautas — que reúne relatos brasileiros envolvendo homens e mulheres.

Ufólogo relembra o clássico “Caso Vilas-Boas”

Para reforçar sua fala, Boaventura Jr. resgatou um dos relatos mais famosos da ufologia nacional: o Caso Antônio Vilas-Boas, ocorrido em Minas Gerais.

Segundo ele, Vilas-Boas era um lavrador que, enquanto arava a terra à noite, teria sido capturado por seres de baixa estatura após o pouso de uma nave.

O ufólogo descreveu o relato:

“Levaram para dentro da nave. Tiraram a roupa dele, passaram um óleo e coletaram sangue. Depois entrou uma mulher nua, não muito bonita, com cabelo esbranquiçado. Ela deu a entender o que pretendia — e o ato aconteceu.”

Boaventura Jr. afirmou ainda que, após o encontro, a suposta extraterrestre teria apontado para a própria barriga e, depois, para o alto, sugerindo que um filho seria gerado daquela relação. Ele acrescentou que chegou a conhecer pessoalmente Antônio Vilas-Boas, considerado por muitos o protagonista do primeiro caso de “contato sexual” com alienígenas no Brasil.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)