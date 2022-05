Tony Tornado se apresenta na TV Globo e faz revelação

Tony Tornado está há anos na telinha mostrando seus diversos personagens. Ele esteve presente no "Caldeirão", apresentado por Marcos Mion, exibido pela TV Globo, e fez uma revelação surpreendente.

Ele fez uma apresentação emocionante no programa e Mion destacou que Tony Tornado já completou 91 anos. A revelação impressionou os internautas.

"Eu vejo muita luta e história olhando para você. Dar este espaço para você é mais do que uma honra. É uma obrigação", reforçou Mion.

"O homem está conservadíssimo", afirmou uma das pessoas que acompanharam o programa em postagem no Twitter. "Está mais inteiro do que eu com 29 anos", brincou outra na sequência.