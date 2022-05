Morte de Ayrton Senna completa 28 anos; saiba onde assistir documentário da trajetória do piloto

O povo brasileiro sentiu um duro golpe no dia 1° de maio de 1994. Ayrton Senna não era apenas um tricampeão de Fórmula 1, um feito obviamente cercado de muitas glórias. Foi um representante do país e que deixa lembranças até este domingo, data do 28º aniversário de sua morte. Como todos os anos, a data tem rendido diversas homenagens ao ex-piloto.

A tragédia ocorreu no Grande Prêmio de San Marino. Aquele final de semana já vinha cercado de uma tragédia, com a morte de Roland Ratzenberger nos treinos. O próprio Rubens Barrichello, ainda iniciante na categoria, havia sofrido um acidente forte e também foi parar no hospital. O clima era de tensão em toda a categoria e no próprio Senna.

“A Fórmula 1 não voltará a ser a mesma depois deste fim de semana”

Frase premonitória de Ayrton Senna antes de iniciar aquela que foi sua última corrida

A morte de Ayrton Senna aconteceu quando o brasileiro liderava o Grande Prêmio de San Marino, com Michael Schumacher logo atrás. O piloto da Williams escapou na curva Tamburello e bateu forte no muro. Foi atendido ainda na pista e levado de helicóptero para o hospital, mas não resistiu. A perícia determinou que a barra de direção do carro causou o ferimento fatal na cabeça do tricampeão.

Ayrton Senna encerrou sua passagem pela Fórmula 1 deixando um inesquecível legado e números impressionantes. Foram 161 provas, 41 vitórias, 80 pódios, 65 poles e 19 melhores voltas. Seu primeiro triunfo foi no GP de Portugal, em 1985, com a equipe Lotus. Os três títulos vieram pela McLaren. Além da Williams, também correu pela Toleman, em 1984. A última vez que cruzou em primeiro foi no GP da Austrália, em 1993.

Brasil acompanhou morte ao vivo morte de Ayrton Senna

O país acompanhou a morte do ídolo ao vivo, pela tevê. A notícia do acidente fatal na cidade de Ímola foi traumática para a maioria dos brasileiros, fazendo cada torcedor associar os estímulos que estava recebendo no momento do ocorrido com a morte de Senna.

"Eu estava animado porque ia conhecer o Senna no dia seguinte à corrida, em Portugal. Foi quando aconteceu tudo aquilo. Foi um choque para todo mundo", disse em entrevista o tenista Gustavo Kuerten.

Antes de iniciar aquela que foi sua última corrida, Senna disse uma frase hoje considerada premonitória: “a Fórmula 1 não voltará a ser a mesma depois deste fim de semana”. E realmente não foi.

Documentário conta a trajetória de Ayrton Senna

Está disponível na Netflix Brasil o principal documentário sobre o maior piloto de todos os tempos, o documentário “Senna: o Brasileiro, o Herói, o Campeão”. A obra, que recebeu diversas premiações pelo mundo a partir de 2010, foi dirigida pelo britânico Asif Kapadia e resgata bastidores da vida de Ayrton Senna com diversas imagens históricas da carreira do piloto de F1.

Com abordagem bastante emocionante, o filme mostra o legado que o tricampeão mundial de F1 deixou para os todos os fãs e também para novas gerações, já que a história de Senna transcende o tempo.

O documentário também possui relatos de pessoas próximas a Ayrton, que conviveram com o ídolo brasileiro nas pistas e também fora delas. O filme “Senna: o Brasileiro, o Herói, o Campeão” recebeu os prêmios BAFTA e do Festival de Cinema de Sundance na categoria Melhor Documentário.

No Globoplay também está disponível um documentário que conta a trajetória do piloto brasileiro tricampeão mundial, da ascensão no automobilismo até sua trágica morte aos 34 anos, em 1994. A duração é 1h 45min e a direção é de Asif Kapadia.