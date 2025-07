VÍDEO: Goku é flagrado tentando empurrar carro atolado na Praia do Atalaia, em Salinópolis

As férias mal começaram e a Praia do Atalaia, em Salinópolis, já foi palco de uma cena digna de desenho animado. Um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar um homem fantasiado de Goku, personagem do anime Dragon Ball Z, tentando desatolar um carro preso na faixa de areia.

A situação, que ocorre com frequência no mês de julho nas praias de Salinas, virou motivo de risadas entre os banhistas que estavam no local.

No vídeo, é possível ouvir comentários bem-humorados e até mesmo uma brincadeira com o personagem: “Cadê sua força?”, questiona uma pessoa. “Sem meu kamehameha eu não consigo!”, responde o “Goku”, aos risos.

Nas imagens, é possível ver dezenas de pessoas se unindo para empurrar o carro preso na areia. Ao não conseguir desatolar o veículo, o personagem ainda faz uma dancinha divertida, arrancando mais risadas dos banhistas.

O “herói” por trás da fantasia é o animador de eventos Gleison Rodrigues, integrante da equipe Estilingue Atômico, da AZR Eventos Especiais. Conhecido nas redes por suas aparições cômicas em festas e eventos, Gleison já foi visto em outros vídeos vestidos de Goku, inclusive dançando o famoso “rock doido”.

Situação recorrente

Durante o mês de julho, Salinópolis recebe milhares de turistas vindos de Belém e de outras regiões do Pará. As praias, especialmente a do Atalaia, se tornam palco de festas, shows e muita movimentação de veículos, com muitos deles circulando ou estacionando indevidamente na faixa de areia.

Com a maré alta, chuvas e imprudência de alguns motoristas, cenas como a do carro atolado ou até mesmo levado pelo mar, são cada vez mais comuns.

O Departamento de Trânsito alerta os banhistas para que evitem estacionar veículos próximos a canais ou em áreas muito úmidas da faixa de areia. É importante também ter à disposição cintos de reboque para emergências e buscar ajuda de agentes de trânsito ou segurança pública caso o veículo apresente problemas mecânicos.