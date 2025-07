Camionete atolada é resgatada por viatura do Detran na Praia do Atalaia, em Salinas

Uma viatura do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) foi usada para resgatar uma caminhonete que ficou atolada na areia durante a subida da maré, na Praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Estado. O momento foi registrado em vídeo e circula nas redes sociais, mostrando o veículo oficial puxando o carro particular até a margem, enquanto curiosos assistem a cena.

A equipe do Detran estava no local como parte da operação "Lei Seca", que atua na prevenção de acidentes, fiscalização e orientação aos motoristas, com foco no combate à combinação de direção e consumo de álcool. Apesar da função principal ser educativa e fiscalizadora, a viatura acabou servindo como guincho improvisado diante da situação emergencial.

Registros como esse são frequentes em Salinas — como o município é popularmente conhecido — especialmente durante o mês de julho, quando aumenta o fluxo de visitantes por conta das férias escolares. Muitos turistas levam os veículos até a faixa de areia, mas acabam surpreendidos pela variação da maré.

Procurado pela Redação Integrada de O Liberal, o Departamento de Trânsito do Estado informou que, no último final de semana, agentes de fiscalização deram apoio ao veículo que estava atolado na praia do Atalaia. O órgão alerta aos condutores para que tenham atenção à tábua de marés.