Mulher descobre traição do marido com a babá vendo foto de viagem; vídeo

Uma mulher estadunidense viralizou no TikTok após compartilhar um vídeo onde mostra como descobriu que o marido a traía com a babá. A descoberta veio quando ela estava vendo uma foto da família tirada na Disney. As informações são do jornal Metrópoles.

VEJA MAIS

Agora divorciada, Natalie mostrou uma foto da família, tirada quando foram para a Flórida, durante um mês de férias, onde todos estão na montanha-russa Splash Moutain. Na foto, a babá aparece se agarrando ao ex-marido de Natalie. Confira o vídeo:

“Estava vendo fotos antigas e encontrei mais de uma em que eles estavam perto demais”, escreveu no vídeo. Na foto, Natalie aparece nos bancos da frente do brinquedo, enquanto a babá e seu marido estão logo atrás, bem próximos.