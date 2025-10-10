Capa Jornal Amazônia
Deborah Secco destaca três motivos para apostar em brechós e na moda sustentável

Em Belém, atriz destaca como a moda circular transforma hábitos de consumo e reduz impactos ambientais

Hannah Franco
fonte

Por que comprar em brechós? Deborah Secco fala sobre a importância da moda circular (Divulgação/Brechó Peça Rara)

A atriz Deborah Secco esteve em Belém nesta terça-feira (7/10) para participar de um evento sobre empreendedorismo e moda circular em um brechó do qual é sócia. Em entrevista exclusiva ao O Liberal, ao lado da fundadora da marca de roupas, Bruna Vasconi, Deborah compartilhou os três principais motivos que a levaram a consumir e investir em roupas de brechó — uma prática que vem ganhando força no Brasil e no mundo.

A moda circular é um modelo sustentável inspirado na economia circular que busca reduzir o desperdício, a poluição e o uso de recursos naturais. Ao contrário do modelo tradicional de “comprar, usar e descartar”, ela propõe um ciclo em que as peças são projetadas para durar, sendo reutilizadas, consertadas, recicladas ou alugadas ao longo do tempo.

1. Preço acessível e renda extra

Para Deborah, a questão financeira foi o que mais despertou seu interesse no universo dos brechós. Ela contou que sempre quis ter acesso a peças de grife que antes difíceis de comprar e que, com a moda circular, isso se tornou possível.

“Acho que o que mais me chamou atenção no início foi o preço e a qualidade. Eu sempre quis ter algumas peças que eram inacessíveis para mim e aqui no brechó a gente consegue consumir peças de marca por um preço muito mais possível”, disse a atriz.

A atriz também destacou outro benefício importante: a possibilidade de transformar roupas paradas no guarda-roupa em renda extra.

“Outra coisa que me atraiu muito foi que eu podia colocar aquela parte enorme do armário que já não tinha mais uso e fazer disso uma rendinha, até para comprar novas peças. Financeiramente, isso é muito interessante”, completou.

2. Exclusividade

A fundadora do Peça Rara, Bruna Vasconi, ressaltou que a exclusividade é um dos maiores diferenciais dos brechós e um dos principais atrativos para quem busca um estilo autêntico e personalizado. “Eu não consigo comprar peças em coleções convencionais. Tudo que uso, e até a minha casa, é de Peça Rara. Acho muito mais interessante, original e autêntico.”

Ela destacou ainda que a experiência de compra é completamente diferente da encontrada nas lojas tradicionais, onde há várias peças iguais de uma mesma coleção.

“Em lojas tradicionais, você encontra dezenas de peças iguais. Aqui, temos cerca de 20 mil itens únicos, e isso é muito legal. Você pode encontrar aquilo que faz sentido para você”, disse a empresária.

3. Sustentabilidade

A preocupação com o meio ambiente também aparece entre os motivos que levaram Deborah a apostar na moda circular. Ela lembrou que a indústria da moda é uma das que mais consomem recursos naturais e destacou como a compra de peças de segunda mão pode reduzir esse impacto.

“A terceira razão, pra mim, é o auxílio ao meio ambiente. Vocês sabem com quantos litros de água é feita uma única calça jeans?! São muitos litros”, ressaltou a atriz.

Segundo ela, optar por roupas que já foram usadas por outras pessoas é uma forma prática e eficaz de contribuir com a preservação ambiental. “Aqui tem um monte de calças que não fazem mais sentido para algumas pessoas, mas que podem fazer total sentido pra você. E você vai consumi-las sem gastar nenhum pingo de água e sem prejudicar o planeta. Isso é muito grandioso”, finalizou.

