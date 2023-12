Conheça esposa de bicheiro, que tem vídeo vazado de sexo com 3 seguranças: 'Todo mundo tem fetiche'

Com o sucesso da série documental “Vale O Escrito - A Guerra do Jogo do Bicho”, do Globoplay, os detalhes do Jogo do Bicho, principalmente no Rio de Janeiro (RJ), foram conhecidos. Junto com eles, alguns personagens ficaram em evidência. Rogério Andrade é um deles.

O sobrinho e herdeiro de Castor de Andrade, um dos bicheiros mais famosos do Rio de Janeiro e com longa história no Carnaval. Rogério é o atual presidente de honra da Mocidade e a esposa Fabíola de Andrade se tornou a nova rainha de bateria da escola. Com isso, a vida dos dois ganhou holofotes nacionais. Fabíola e Rogério estão juntos há dez anos e tem dois filhos.

Com esse destaque, voltou a circular na web um vídeo íntimo da rainha que foi vazado há alguns anos. Fabíola resolveu falar abertamente sobre a situação, mesmo citando constrangimento: "É uma situação bem chata, muito constrangedora, principalmente para a mulher. Os homens julgam muito, tem muitos homens que falam besteira, coisas absurdas que não tem nada a ver. É bem mais difícil para a mulher... para o homem não pega mal, não sei por quê. A vontade que dá no homem dá na mulher também. O povo é machista". O desabafo foi feito no seu perfil no Instagram, que soma mais de 35 mil seguidores.

No vídeo vazado, tem imagens de sexo explícito dela com outros três seguranças. O momento ocorreu em 2019 e Fabíola garante que Rogério sabia de tudo. Ela ainda confirmou que se tratava de um fetiche dela e do marido: “Eu sei que eu não devo nada a ninguém, mas fiz a live para esclarecer que aquilo foi uma coisa muito particular e íntima, minha e do meu marido. Tenho certeza que muitas mulheres já passaram por isso e tem medo ou vergonha de falar”.

“Infelizmente vazou, mas é uma coisa que pra mim e pro meu marido é super natural. Todo mundo tem fetiche, todo mundo tem seus desejos. É algo muito natural e normal para muitos casais. Quis mostrar para as mulheres que elas não têm que se preocupar com o que o outro está falando”, acrescentou.