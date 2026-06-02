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Faustão recebe alta após uma semana internado

Ex-apresentador estava internado desde 25 de maio para retirada de sonda gástrica no Hospital Albert Einstein.

O Liberal
fonte

Fausto Silva (Reprodução/ Redes sociais)

O ex-apresentador Fausto Silva recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (2), após permanecer cerca de uma semana internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A internação ocorreu para a realização de um procedimento previamente programado pela equipe médica que acompanha o comunicador.

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Os registros mostram a participação de Fausto Silva e relembram a postagem do Dia das Mães, na qual João Silva escreveu mensagens direcionadas à mãe, Luciana Cardoso, sobre o apoio na carreira e o período recente da família

Segundo a assessoria de Faustão, ele foi internado em 25 de maio para a retirada de uma sonda gástrica utilizada no suporte alimentar, na administração de medicamentos e em outros cuidados clínicos. O procedimento fazia parte do planejamento médico estabelecido anteriormente.

Desde 2023, o comunicador enfrenta uma série de tratamentos de alta complexidade relacionados à saúde e segue sob acompanhamento especializado.

Em agosto do mesmo ano, Fausto  passou por um transplante de coração. No ano seguinte, em 2024, foi submetido a um transplante de rim.

Já em 2025, o apresentador realizou um transplante de fígado, procedimento acompanhado por um retransplante renal. Desde então, segue em tratamento e monitoramento médico.

 

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