Faustão recebe alta após uma semana internado

O ex-apresentador Fausto Silva recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (2), após permanecer cerca de uma semana internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A internação ocorreu para a realização de um procedimento previamente programado pela equipe médica que acompanha o comunicador.

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Segundo a assessoria de Faustão, ele foi internado em 25 de maio para a retirada de uma sonda gástrica utilizada no suporte alimentar, na administração de medicamentos e em outros cuidados clínicos. O procedimento fazia parte do planejamento médico estabelecido anteriormente.

Desde 2023, o comunicador enfrenta uma série de tratamentos de alta complexidade relacionados à saúde e segue sob acompanhamento especializado.

Em agosto do mesmo ano, Fausto passou por um transplante de coração. No ano seguinte, em 2024, foi submetido a um transplante de rim.

Já em 2025, o apresentador realizou um transplante de fígado, procedimento acompanhado por um retransplante renal. Desde então, segue em tratamento e monitoramento médico.