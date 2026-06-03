Ator Shia Labeouf se declara culpado de agressão e terá liberdade condicional

O ator Shia LaBeouf foi condenado à liberdade condicional nesta quarta-feira, 3, após se declarar culpado por agredir três pessoas do lado de fora de um bar em Nova Orleans durante o Mardi Gras.

LaBeouf deverá participar de um programa de tratamento para alcoolismo, conforme a sentença proferida por uma juíza da Paróquia de Orleans, segundo informou Sarah Chervinsky, advogada do ator.

Conhecido principalmente por seus papéis em Transformers (2007) e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008), LaBeouf havia sido liberado sob fiança após sua prisão nas proximidades do histórico Bairro Francês de Nova Orleans. Um vídeo do incidente, ocorrido em 17 de fevereiro, mostra o ator sem camisa empurrando uma pessoa ao chão e socando outra no rosto, "causando possivelmente uma luxação no nariz", segundo um relatório da polícia local. As autoridades afirmaram ainda que LaBeouf utilizou repetidamente insultos homofóbicos, inclusive durante sua prisão.

O ator se declarou culpado de três acusações de agressão simples. A juíza Juana Marine-Lombard o condenou a uma pena suspensa de seis meses de prisão e dois anos de liberdade condicional. Além disso, ele está proibido de se aproximar das vítimas e do bar onde ocorreu o incidente.

Segundo Chervinsky, LaBeouf quis "assumir a responsabilidade por sua participação no ocorrido" e classificou o episódio como uma "pequena confusão de bar durante o Mardi Gras". A advogada acrescentou que "não há evidências de que o caso tenha sido motivado por preconceito ou discriminação".

O promotor distrital da Paróquia de Orleans, Jason Williams, afirmou em comunicado que seu gabinete consultou as vítimas antes de oferecer o acordo judicial ao ator.

O artista local Jeffrey Damnit, identificado pela polícia como Jeffrey Klein, disse ser uma das vítimas da agressão. Segundo ele, LaBeouf o empurrou por trás dentro do bar mais cedo naquela noite, gritando insultos homofóbicos e ameaçando sua vida.

O advogado de Damnit declarou que seu cliente espera que o comportamento do ator melhore após o tratamento contra o abuso de substâncias.

"Em Nova Orleans, todos somos iguais. Todos devem se sentir seguros, e não tratamos as pessoas de forma diferente por causa da fama", afirmou o advogado Michael Kennedy.

Após ser acusado em fevereiro, um juiz determinou que LaBeouf retornasse a um programa de reabilitação para dependência química e alcoólica.

Dias depois, porém, o ator negou ter problemas com bebida em uma entrevista ao jornalista e youtuber Andrew Callaghan. Na ocasião, afirmou duvidar que a reabilitação pudesse ajudá-lo e disse que os fatores por trás de seu comportamento agressivo durante o Mardi Gras estavam mais ligados à "raiva e ao ego" do que ao álcool.

LaBeouf também declarou que "homens gays grandes me assustam".

"Quando estou sozinho e três caras gays estão ao meu lado tocando minha perna, eu fico assustado", disse ele a Callaghan. "Desculpe. Se isso é homofobia, então eu sou isso."

O ator, que se converteu ao catolicismo há alguns anos, teve diversos problemas com a Justiça ao longo da carreira. Em 2017, foi preso em Nova York sob suspeita de agressão durante uma transmissão ao vivo pela internet.

Mais tarde naquele ano, enquanto filmava The Peanut Butter Falcon no estado da Geórgia, foi preso por embriaguez em local público e acusado de conduta desordeira e obstrução, recebendo posteriormente uma sentença de liberdade condicional.

Em 2020, também foi acusado de agressão leve e furto de pequeno valor em Los Angeles.

No mesmo ano, a cantora e atriz britânica FKA twigs entrou com uma ação judicial alegando que LaBeouf foi física e emocionalmente abusivo durante o relacionamento dos dois. O processo foi encerrado por acordo entre as partes em julho.

LaBeouf ganhou notoriedade ainda criança ao interpretar Louis Stevens na série Even Stevens, do Disney Channel.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.