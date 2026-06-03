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São João: Estação das Docas terá shows, quadrilhas e atividades gratuitas a partir desta sexta (5)

Primeira noite traz cortejo do Boi Veludinho e show de Alessandro Sanfoneiro

O Liberal
fonte

Quadrilha Sedução Ranchista (Marcelo Fotográfo)

Quem procura uma programação gratuita para reunir a família encontrará na Estação das Docas opções de lazer que incluem música, comidas típicas, feira criativa e manifestações culturais. A festa começa nesta sexta-feira (5), a partir das 17h, com o cortejo do Boi Veludinho pela orla, convidando o público a seguir para o Armazém 3, que neste ano passa a concentrar toda a programação junina em um novo espaço do complexo turístico. 

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No novo espaço, o público poderá acompanhar apresentações das quadrilhas Os Pipoquinhas na Roça, do bairro do Guamá, e Santa Luzia. A primeira noite será encerrada pelo cantor Alessandro Sanfoneiro, com repertório de pé de serra, sanfona, zabumba e triângulo, incluindo ainda ritmos mais atuais, como o piseiro.

Já no sábado (6), a programação também tem início às 17h, com apresentações das quadrilhas Santa Luzia Mirim e Sedução Ranchista. A noite será encerrada pelo show da banda Balada do Guto, que terá repertório eclético. 

image Cantor Guto Risuenho (Neto Soares)

Em entrevista, o cantor e compositor Guto Risuenho explicou que o show foi pensado para reunir diferentes gerações. "Preparamos para esse show muito sertanejo, forró antigo e atual, piseiro, xote e até quadrilha. Claro, tem que ter pitada do brega também, carimbó", afirmou. 

Ele ainda destacou que o objetivo é que ninguém fique parado durante a apresentação. “Estamos preparando um show que ninguém vai ficar parado, desde o netinho até o vovô”, disse descontraído. 

O domingo (7) será dedicado às crianças e às famílias, com atividades iniciando mais cedo, às 10h, e se estendendo até o meio-dia, com apresentação da quadrilha Explosão de Cheiro e uma oficina cultural infantil. À tarde, a programação retorna às 16h com novas apresentações da Explosão de Cheiro, além das quadrilhas Sapequinhas e Flor Junina, encerrando o fim de semana com a banda Trilha da Serra. 

 Espaço mais acolhedor e sustentável

Segundo Fernanda Scaramuzzini, gerente de Marketing, Comunicação e Cultura da OS Pará 2000, a mudança para o Armazém 3 busca garantir conforto aos visitantes. “Agora, ninguém precisa se preocupar com a chuva para aproveitar a festa. Será um espaço acolhedor para reunir famílias, amigos, turistas e todos os que gostam das tradições juninas”, explicou.

Durante os três dias, o público poderá participar da ação ambiental do projeto EcoPará 2000, trocando cinco garrafas PET de 500 ml ou maiores, ou 10 latinhas de alumínio, por um ecocopo exclusivo do projeto. O ponto de troca funcionará durante toda a programação do evento.

O Projeto Estação Junina é uma promoção do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e realização da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas. 

Confira a programação completa:

Sexta-feira (05/06):

  • 17h – Boi Veludinho
  • 18h – Quadrilha Os Pipoquinhas na Roça
  • 19h – Quadrilha Santa Luzia
  • 20h30 – Show Alessandro Sanfoneiro

Sábado (06/06):

  • 17h – Quadrilha Santa Luzia Mirim
  • 18h – Quadrilha Sedução Ranchista
  • 19h30 – Show Balada do Guto

Domingo (07/06):

  • 10h – Quadrilha Explosão de Cheiro
  • 11h – Oficina Cultural
  • 16h – Quadrilha Explosão de Cheiro
  • 17h – Quadrilha Sapequinhas
  • 18h – Quadrilha Flor Junina
  • 19h30 – Show Trilha da Serra

 

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