Quadrilhas juninas ajudam misses a se preparar para o Rainha das Rainhas

As coreografias sincronizadas, os figurinos elaborados e a emoção de se apresentar diante do público já faziam parte da rotina de muitas candidatas do Rainha das Rainhas antes mesmo da tradicional entrada na passarela ao som de “Papaya”. Vindas do universo das quadrilhas juninas, várias participantes transformaram as experiências vividas no São João em preparação para um dos concursos mais simbólicos do carnaval paraense.

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Com a chegada de junho e a reta final para o início da temporada oficial de apresentações juninas, uma rotina intensa volta a fazer parte do dia a dia dessas mulheres: ensaios atravessando madrugadas, preparação física, atenção à alimentação e cuidados emocionais para enfrentar o nervosismo das apresentações.

Misses do Rainha das Rainhas também vivem a rotina junina

A mestranda e bailarina clássica Nayara Matoso, representante da Sociedade Médico-Cirúrgico do Pará no Rainha das Rainhas 2026, é uma das representantes dessa ligação entre os dois universos. Atualmente, ela ocupa o posto de Miss Caipira da quadrilha Tradição Junina do Benguí, que neste ano leva para as quadras o tema “Quando o São João dá voz ao invisível”.

Nayara nos bastidores do Rainha das Rainhas 2026 (Hannah Franco/ O Liberal)

Bailarina desde os quatro anos, Nayara afirmou que a experiência adquirida no ballet e nas quadrilhas contribuiu diretamente para a preparação no concurso carnavalesco. “Quando cheguei no palco do Rainhas, busquei levar essa essência comigo, de me conectar com o público e contar uma história por meio da dança”, afirmou.

Segundo ela, o movimento junino ajudou a fortalecer o equilíbrio emocional necessário para enfrentar grandes concursos. “Quem vive o São João sabe que existem noites cansativas, ensaios intensos, pressão, superação e também muito trabalho coletivo”, explicou.

Nayara Matoso (Arquivo pessoal)

Preparação para o São João inclui rotina intensa de ensaios

Neste ano, Nayara divide a rotina entre o mestrado, ensaios e preparação física para a temporada junina.

“Minha rotina está sendo dividida entre mestrado, ensaios, preparação física, cuidados com figurino, maquiagem e cuidado emocional para conseguir viver tudo isso da melhor forma”, contou.

Pelo segundo ano consecutivo representando a quadrilha, ela conquistou 23 títulos de Miss Caipira durante a temporada de 2025.

Segundo a bailarina, o São João também passou a integrar a pesquisa acadêmica desenvolvida por ela. “Cada apresentação representa não só um concurso, mas também a oportunidade de valorizar a cultura popular como produção cultural”, afirmou.

Experiência nas quadrilhas ajudou no controle emocional

A professora de dança e ballet clássico Keyla Barros, representante do Pinheirense no Rainha das Rainhas 2026, também construiu sua trajetória artística dentro das quadrilhas juninas.

Miss Caipira da quadrilha Fuzuê Junino, do bairro da Pedreira, ela participa do movimento desde os três anos de idade. Neste ano, a quadrilha apresenta o tema “Desbravando o Fuzuê na terra do nunca: onde a magia vira festa!”.

“A cultura junina me ensinou desde cedo a importância da responsabilidade, do respeito ao grupo, da organização e da preparação para cada apresentação”, afirmou.

Keyla Barros (Arquivo pessoal)

Segundo Keyla, a experiência acumulada nas quadras ajudou no controle emocional durante o concurso carnavalesco. “A quadrilha me ajudou muito, principalmente na disciplina, na entrega, na presença de palco e no controle emocional”, declarou.

Rainha das Rainhas ampliou visibilidade no movimento junino

Keyla contou que a participação no Rainha das Rainhas também ampliou a visibilidade da trajetória artística construída dentro do São João.

“Hoje eu vejo muita gente indo me prestigiar na quadrilha, dançando de miss, usando minha camisa do Rainhas. Isso aquece muito meu coração”, disse.

Keyla Barros (Pinheirense) Foto: Igor Mota Foto: Igor Mota Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Wagner Santana Foto: Carmem Helena

Ela afirmou ainda que atualmente leva para as apresentações juninas aprendizados adquiridos durante o concurso carnavalesco. “Antes, eu usava o São João como preparação para o Rainha das Rainhas. Hoje, os papéis se inverteram”, declarou.