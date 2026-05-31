Quadra Junina em Belém reúne atrações únicas da cultura amazônica

Que a Quadra Junina é muito animada em Belém, ao longo do mês de junho, todo mundo sabe. Mas esse período tem duas atrações com raízes na Amazônia, em particular no Estado do Pará: os pássaros juninos, manifestação cultural considerada como teatro popular amazônico, e a Festança do Pau Maravilhoso, que movimenta devotos e o público em geral no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Isso tudo além de quadrilhas juninas, cordões de bicho e festas em geral com muitos ritmos nordestinos e paraenses, como o forró, carimbó e brega.

Um dos pássaros juninos mais expressivos em Belém e o Tucano, com sede no bairro do Telégrafo. O Tucano tem como guardiã a produtora cultural Iracema Jesus de Oliveira, 89 anos, presidente do Grupo Cultural Francisco Oliveira, reconhecido como Ponto de cultura Heranças do Velho Chico e Pontão de cultura Mestra Iracema Oliveira. O Grupo Cultural Francisco Oliveira administra o Pássaro Tucano.

"O pássaro junino é uma forma de teatro popular musicado ou melodrama fantasia, cujo enredo e a trama giram em torno da caçada e cura de um pássaro (ou bicho), ou para oferecer como presente a uma nobreza, ou para recuperá-lo e devolvê-lo a sua dona. Os pássaros juninos são exclusivos do Estado do Pará e só existem aqui", destaca Iracema Oliveira.

Os grupos, ainda que sua origem ser em Belém, existem em outros municípios do Pará, em geral denominados de cordões de bicho ou cordões de pássaros, que se diferenciam do pássaro junino por serem encenações representadas em versos e sem a saída de cena, como ressalta a produtora cultural.

O pássaro junino é uma das manifestações culturais mais importantes do Pará, porque, como pontua Iracema Oliveira, "representa uma tradição artística criada pelo próprio povo amazônico, unindo teatro, música, dança e lendas da região". "Suas apresentações misturam elementos europeus com personagens e costumes amazônicos, fortalecendo a identidade cultural paraense e preservando tradições populares transmitidas entre gerações. O pássaro junino contribui com a cultura amazônica ao valorizar o imaginário, a história e a relação do povo com a floresta e a natureza como um todo. Além de ser uma forma de entretenimento e expressão artística, ele também funciona como símbolo de resistência cultural e de valorização da diversidade cultural da Amazônia", salienta.

Esses grupos culturais, apesar de não possuírem o reconhecimentos em nivel federal, são reconhecidos como patrimônio cultural imaterial do Estado do Pará, por sua importância histórica, artística e social para a cultura paraense. Foram instituídos como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará pela Lei Estadual nº 7.352/2009.

O Pássaro Junino Tucano completará 100 anos de história em 2027. O grupo foi fundado em 1927 pelo Sr. Cipriano no bairro da Cremação, em Belém. Destacam-se na trajetória desse pássaro, entre outros, Laércio Gomes, Francisco Oliveira e Iracema Oliveira, que em 1981 tornou-se a guardiã do Tucano.

Espetáculo

Nesta Quadra Junina, o Tucano apresentará o espetáculo "O Destino de uma Feiticeira". Ele conta a história de conflitos familiares, segredos e vingança envolvendo a feiticeira Aretuza e o fazendeiro Rodolfo. Após ter sua filha rejeitada pelo pai, Aretuza sequestra Alcidéa, filha de Rodolfo, para obrigá-lo a reconhecer sua outra filha. Em meio a amores proibidos entre famílias rivais, surgem revelações, arrependimentos e disputas pelo poder. No final, a verdade vem à tona, o perdão vence o ódio e as famílias se reconciliam, enquanto Aretuza perde suas forças malignas e reencontra a filha. A autoria da peça é de Francisco Oliveira, com adaptação de Mestra Iracema Oliveira.

Pássaro Junino Tucano prepara-se para levantar voo na quadra junina em Belém (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

A agenda do Tucano vai ser ampla em junho. Como informa Iracema Oliveira, além das programações oficiais do Governo do Estado e da Prefeitura de Belém, o pássaro Tucano se apresentará em festas comunitárias e de paróquias do bairro e adjacências. Esse calendário de apresentações do grupo pode ser acompanhado nas redes sociais: (https://www.instagram.com/pontopontaodecultura/).

"Mas existe um evento que já faz parte do calendário cultural do bairro do Telégrafo que é o encerramento da Quadra Junina em frente a nossa sede, no dia 5 de julho de 2026. Neste ano, estaremos apresentando a peça de 2026 com o apoio do projeto 'Abre Ala Sai da Frente Que o Tucano Quer Passar", aprovado no Edital nº 05/2025 da FCP (Fundação Cultural do Pará), PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), com show gratuito em 5 de julho, em frente a sede e no Dia do Folclore, também na sede", destaca Iracema Oliveira.

Festança

Em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, a Festança do Pau Maravilhoso é atração cultural neste mês de junho. Wandré Dantas é presidente da Festança e diz que ela "é uma festa junina de 30 anos de tradição". Como delhata Wandré, o evento se desenrola em três atos.

No primeiro domingo de junho, é feita a marcação do Pau em uma reserva, em programação da qual somente participam os diretores da Festança. Já no segundo domingo do mês, é, então, procedida a retirada do Pau Marcado (em 14 de junho), "e nós fazemos um plantio de mudas de árvores por causa dessa retirada, isso tudo com a presença da comunidade que é grande".

"O terceiro domingo é a nossa grande Festança, onde percorremos as principais de Marituba com o cortejo regado com um combustível chamado de o 'Sumo do Pau' (cachaça com gengibre, leite condensado e cravinhos)", conta Wandré.

Preparativos seguem em ritmo acelerado para a Festança do Pau Maravilhoso em Marituba (Foto: Reprodução)

A Festança do Pau Maravilhoso surge em 1995. "Começou com o meu padastro e um restante de amigos tomando uma cervejinha no boteco do finado Seu Chico e com a ajuda da comunidade", relata Wandré Dantas, que herdou a função de coordenar a Festança, manifestação é patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará. O deputado estadual Ronie Silva, autor desse projeto de lei na Alepa, participará da programação em Marituba.

Este ano, a Festança chega a sua 31ª edição e será realizada em 21 de junho, e, como repassa Wandré, "todo ano de Copa os enfeites da rua é a caráter da Copa". O presidente da Festança diz que as pessoas nas imediações de onde transcorre essa manifestação cultural são convidadas a participar, a contribuir com a construção do evento.

No dia 21 de junho, às 10h, sairá o traslado do Pau Maravilhoso da rua Meyre Tavares até a Praça Matriz, para, em seguida, retonar a essa via pública. Uma novidade este ano será a presença do Boi Maravilhoso no cortejo. Durante a programação, haverá brincadeiras da época para a criançada, como quebra pote, corrida do saco e corrida com ovo. O Boi Maravilhoso vai se apresentar no palco da Festança. A partir das 16h, o público assistirá à exibição de quadrilha junina, da cantora Sanny Gomes, grupo de carimbó, o cantor Haroldo Reis e Valbinho dos Teclados e mais DJs. o