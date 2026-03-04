Capa Jornal Amazônia
Quem é Túlio Amâncio? Conheça o repórter 'gato' que faz sucesso nas redes sociais

Beleza e carisma do jornalista chamam atenção da web após estreia na GloboNews

Hannah Franco
fonte

Quem é Túlio Amâncio? Conheça o repórter 'gato' da GloboNews que fez sucesso nas redes sociais (Instagram/tulioamancio)

Na última segunda-feira (2), o jornalista Túlio Amâncio estreou como repórter político da GloboNews e conquistou a atenção dos telespectadores, não apenas pelo conteúdo, mas pelo visual. Com seu bigode e carisma, ele foi considerado por muitos internautas como “colírio para os olhos”.

Durante sua primeira participação ao vivo no telejornal Em Ponto, comentando o conflito entre Estados Unidos, Irã e Israel, Túlio chamou atenção não apenas pelo profissionalismo, mas também pelo estilo. No X (antigo Twitter) e no Instagram, o jornalista rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados logo na sua estreia.

Quem é Túlio Amâncio

Natural de São José dos Campos (SP), Túlio construiu experiência significativa antes de integrar o Grupo Globo. Começou em emissoras locais de Uberlândia (MG), passou pela TV Paranaíba, afiliada da Record TV, atuou na Jovem Pan em Brasília e trabalhou mais de quatro anos na Band, cobrindo política na capital federal.

Sua chegada à GloboNews faz parte de uma reorganização da equipe de jornalismo político, substituindo o repórter Erick Rianelli.

Além da rotina em Brasília, Túlio já participou de coberturas nacionais de destaque, incluindo a COP 30, realizada em Belém no final do ano passado e publicou em seu Instagram diversas fotos turistando na capital paraense.

Com mais de 47 mil seguidores nas redes sociais, Túlio compartilha treinos, corridas, momentos de lazer e bastidores das reportagens. Sua estreia na GloboNews, contudo, elevou seu perfil a outro patamar: internautas não pararam de comentar sobre o visual e o charme do repórter, com publicações como: “Quem é esse bigodudo gostoso da GloboNews?” e “Alô, Globo, quero esse homem todos os dias na minha TV.”

Confira a repercussão:

 

Palavras-chave

túlio amâncio

repórter gato
Cultura
.
