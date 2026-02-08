Capa Jornal Amazônia
Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Keyla Barros, candidata do Pinheirense

Professora de balé clássico, a candidata de Belém leva à passarela a fantasia “Lady Chelly”, inspirada em uma lenda de nobreza, música e transformação

O Liberal

A candidata do Pinheirense, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Keyla Barros, natural de Belém, do bairro Cidade Velha. Professora de balé clássico, ela entra na passarela com a fantasia “Lady Chelly – a dama corvo”. Pisciana, Keyla tem 1,63 m de altura e pesa 60 kg.

Veja mais imagens da apresentação:

Keyla Barros (Pinheirense)

Conheça a história da fantasia da candidata do Pinheirense

A fantasia “Lady Chelly – a dama corvo” é inspirada em uma lenda que envolve nobreza, música e maldição. Chelly é herdeira da Casa Harmond, a mais respeitada família de músicos do reino, e foi amaldiçoada por uma violinista banida.

Ao completar 15 anos e tocar o instrumento, Lady Chelly deixa sua forma humana e se transforma em um corvo, tão belo quanto amaldiçoado, selando para sempre a lenda da dama corvo. A fantasia traz como referência os castelos reais e a atmosfera de mistério que envolve a narrativa.

O corpo e a cabeça fazem alusão à nobreza, com joias e semijoias folheadas a prata, além de cristais, strass e rivores. A composição conta ainda com faisões reais e zebrado, penas de ganso, rabos de galo, chinchilas e plumas de avestruz.

As cores predominantes da fantasia são preto, prata e boreal. A criação é assinada por Arley Gaia, com coreografia de Heverton Magalhães.

Saiba tudo sobre Keyla Barros

  • Nome: Keyla Barros
  • Cidade: Belém
  • Bairro: Cidade Velha
  • Signo: Peixes
  • Ocupação: professora de balé clássico
  • Altura: 1,63 m
  • Peso: 60 kg
  • Um sonho: vencer o Rainha das Rainhas
  • Instagram: @keylabarros1
  • TikTok: @keylabarrosoficial
  • Estilista: Arley Gaia
  • Coreógrafo: Heverton Magalhães

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.

