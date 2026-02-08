Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Keyla Barros, candidata do Pinheirense
Professora de balé clássico, a candidata de Belém leva à passarela a fantasia “Lady Chelly”, inspirada em uma lenda de nobreza, música e transformação
A candidata do Pinheirense, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Keyla Barros, natural de Belém, do bairro Cidade Velha. Professora de balé clássico, ela entra na passarela com a fantasia “Lady Chelly – a dama corvo”. Pisciana, Keyla tem 1,63 m de altura e pesa 60 kg.
Conheça a história da fantasia da candidata do Pinheirense
A fantasia “Lady Chelly – a dama corvo” é inspirada em uma lenda que envolve nobreza, música e maldição. Chelly é herdeira da Casa Harmond, a mais respeitada família de músicos do reino, e foi amaldiçoada por uma violinista banida.
Ao completar 15 anos e tocar o instrumento, Lady Chelly deixa sua forma humana e se transforma em um corvo, tão belo quanto amaldiçoado, selando para sempre a lenda da dama corvo. A fantasia traz como referência os castelos reais e a atmosfera de mistério que envolve a narrativa.
O corpo e a cabeça fazem alusão à nobreza, com joias e semijoias folheadas a prata, além de cristais, strass e rivores. A composição conta ainda com faisões reais e zebrado, penas de ganso, rabos de galo, chinchilas e plumas de avestruz.
As cores predominantes da fantasia são preto, prata e boreal. A criação é assinada por Arley Gaia, com coreografia de Heverton Magalhães.
Saiba tudo sobre Keyla Barros
- Nome: Keyla Barros
- Cidade: Belém
- Bairro: Cidade Velha
- Signo: Peixes
- Ocupação: professora de balé clássico
- Altura: 1,63 m
- Peso: 60 kg
- Um sonho: vencer o Rainha das Rainhas
- Instagram: @keylabarros1
- TikTok: @keylabarrosoficial
- Estilista: Arley Gaia
- Coreógrafo: Heverton Magalhães
O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.
