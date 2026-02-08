Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Keyla Barros, candidata do Pinheirense

A candidata do Pinheirense, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Keyla Barros, natural de Belém, do bairro Cidade Velha. Professora de balé clássico, ela entra na passarela com a fantasia “Lady Chelly – a dama corvo”. Pisciana, Keyla tem 1,63 m de altura e pesa 60 kg.

A fantasia “Lady Chelly – a dama corvo” é inspirada em uma lenda que envolve nobreza, música e maldição. Chelly é herdeira da Casa Harmond, a mais respeitada família de músicos do reino, e foi amaldiçoada por uma violinista banida.

Ao completar 15 anos e tocar o instrumento, Lady Chelly deixa sua forma humana e se transforma em um corvo, tão belo quanto amaldiçoado, selando para sempre a lenda da dama corvo. A fantasia traz como referência os castelos reais e a atmosfera de mistério que envolve a narrativa.

O corpo e a cabeça fazem alusão à nobreza, com joias e semijoias folheadas a prata, além de cristais, strass e rivores. A composição conta ainda com faisões reais e zebrado, penas de ganso, rabos de galo, chinchilas e plumas de avestruz.

As cores predominantes da fantasia são preto, prata e boreal. A criação é assinada por Arley Gaia, com coreografia de Heverton Magalhães.

Saiba tudo sobre Keyla Barros

Nome: Keyla Barros

Keyla Barros Cidade: Belém

Belém Bairro: Cidade Velha

Cidade Velha Signo: Peixes

Peixes Ocupação: professora de balé clássico

professora de balé clássico Altura: 1,63 m

1,63 m Peso: 60 kg

Um sonho: vencer o Rainha das Rainhas

Instagram: @keylabarros1

TikTok: @keylabarrosoficial

Estilista: Arley Gaia

Coreógrafo: Heverton Magalhães

