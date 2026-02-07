Rainhas 2026: tudo sobre a apresentação de Nayara Matoso, da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará
Mestranda em Educação e bailarina clássica, a candidata de Belém apresenta a fantasia “Tzárah”, inspirada na paixão, na espiritualidade e na força simbólica do fogo.
A candidata da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Nayara Matoso, natural de Belém, do bairro da Pedreira. Mestranda em Educação pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), bailarina clássica e miss de quadrilha junina, ela entra na passarela com a fantasia “Tzárah, a chama ardente da paixão”. Virginiana, Nayara tem 1,65 m de altura e pesa 54 kg.
Conheça a história da fantasia da candidata da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará
A fantasia “Tzárah, a chama ardente da paixão” apresenta a história de uma princesa encantada em salamandra, que passa a carregar dons espirituais ligados à quiromancia, aos jogos de cartas e ao tarô cigano.
Sua dança traduz diversos sentimentos, enquanto o olhar é apresentado como o portal da alma. A narrativa reforça a ideia de que a sabedoria pode assumir múltiplas formas, assim como a flor que oferece mel à abelha e veneno à aranha.
Na cabeça, a fantasia traz um diadema em arabescos, cristais, metais, pedras e flores em microcristais. No corpo, braços e pernas recebem um traje inspirado nas vestimentas usadas em festas de povos nômades, com pulseiras, medalhas e rubis.
O resplendor apresenta um círculo raiado como elemento central, com arabescos, drusas de rubis e quartzo, responsáveis por filtrar energias negativas. A rosa vermelha simboliza a essência da paixão e perfuma o ambiente, enquanto a salamandra surge como a forma da cigana encantada. A fantasia é composta por plumas de avestruz, cristais e strass. A criação é do estilista João Bosco Maia, com coreografia de Marcos Marciel e Luan Branche.
Saiba tudo sobre Nayara Matoso
- Nome: Nayara Matoso
- Cidade: Belém
- Bairro: Pedreira
- Signo: Virgem
- Ocupação: mestranda em Educação pela Uepa, bailarina clássica e miss de quadrilha junina
- Altura: 1,65 m
- Peso: 54 kg
- Instagram: @nayaramatoso
- Estilista: João Bosco Maia
- Coreógrafos: Marcos Marciel e Luan Branche
O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.
