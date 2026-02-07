Capa Jornal Amazônia
Rainhas 2026: tudo sobre a apresentação de Nayara Matoso, da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará

Mestranda em Educação e bailarina clássica, a candidata de Belém apresenta a fantasia “Tzárah”, inspirada na paixão, na espiritualidade e na força simbólica do fogo.

O Liberal
fonte

Nayara Matoso, da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, apresentou "Tzárah, a chama ardente da paixão" (Foto: Thiago Gomes/ O Liberal)

A candidata da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Nayara Matoso, natural de Belém, do bairro da Pedreira. Mestranda em Educação pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), bailarina clássica e miss de quadrilha junina, ela entra na passarela com a fantasia “Tzárah, a chama ardente da paixão”. Virginiana, Nayara tem 1,65 m de altura e pesa 54 kg.

Veja mais imagens da apresentação:

Nayara Matoso (Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará)

Conheça a história da fantasia da candidata da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará

A fantasia “Tzárah, a chama ardente da paixão” apresenta a história de uma princesa encantada em salamandra, que passa a carregar dons espirituais ligados à quiromancia, aos jogos de cartas e ao tarô cigano.

Sua dança traduz diversos sentimentos, enquanto o olhar é apresentado como o portal da alma. A narrativa reforça a ideia de que a sabedoria pode assumir múltiplas formas, assim como a flor que oferece mel à abelha e veneno à aranha.

Na cabeça, a fantasia traz um diadema em arabescos, cristais, metais, pedras e flores em microcristais. No corpo, braços e pernas recebem um traje inspirado nas vestimentas usadas em festas de povos nômades, com pulseiras, medalhas e rubis.

O resplendor apresenta um círculo raiado como elemento central, com arabescos, drusas de rubis e quartzo, responsáveis por filtrar energias negativas. A rosa vermelha simboliza a essência da paixão e perfuma o ambiente, enquanto a salamandra surge como a forma da cigana encantada. A fantasia é composta por plumas de avestruz, cristais e strass. A criação é do estilista João Bosco Maia, com coreografia de Marcos Marciel e Luan Branche.

Saiba tudo sobre Nayara Matoso

  • Nome: Nayara Matoso
  • Cidade: Belém
  • Bairro: Pedreira
  • Signo: Virgem
  • Ocupação: mestranda em Educação pela Uepa, bailarina clássica e miss de quadrilha junina
  • Altura: 1,65 m
  • Peso: 54 kg
  • Instagram: @nayaramatoso
  • Estilista: João Bosco Maia
  • Coreógrafos: Marcos Marciel e Luan Branche

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.

