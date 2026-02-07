Rainhas 2026: tudo sobre a apresentação de Nayara Matoso, da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará

A candidata da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Nayara Matoso, natural de Belém, do bairro da Pedreira. Mestranda em Educação pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), bailarina clássica e miss de quadrilha junina, ela entra na passarela com a fantasia “Tzárah, a chama ardente da paixão”. Virginiana, Nayara tem 1,65 m de altura e pesa 54 kg.

Veja mais imagens da apresentação:

Nayara Matoso (Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará) Foto: Hannah Franco Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Thiago Gomes Foto: Thiago Gomes

Conheça a história da fantasia da candidata da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará

A fantasia “Tzárah, a chama ardente da paixão” apresenta a história de uma princesa encantada em salamandra, que passa a carregar dons espirituais ligados à quiromancia, aos jogos de cartas e ao tarô cigano.

Sua dança traduz diversos sentimentos, enquanto o olhar é apresentado como o portal da alma. A narrativa reforça a ideia de que a sabedoria pode assumir múltiplas formas, assim como a flor que oferece mel à abelha e veneno à aranha.

Na cabeça, a fantasia traz um diadema em arabescos, cristais, metais, pedras e flores em microcristais. No corpo, braços e pernas recebem um traje inspirado nas vestimentas usadas em festas de povos nômades, com pulseiras, medalhas e rubis.

O resplendor apresenta um círculo raiado como elemento central, com arabescos, drusas de rubis e quartzo, responsáveis por filtrar energias negativas. A rosa vermelha simboliza a essência da paixão e perfuma o ambiente, enquanto a salamandra surge como a forma da cigana encantada. A fantasia é composta por plumas de avestruz, cristais e strass. A criação é do estilista João Bosco Maia, com coreografia de Marcos Marciel e Luan Branche.

VEJA MAIS

Saiba tudo sobre Nayara Matoso

Nome: Nayara Matoso

Nayara Matoso Cidade: Belém

Belém Bairro: Pedreira

Pedreira Signo: Virgem

Virgem Ocupação: mestranda em Educação pela Uepa, bailarina clássica e miss de quadrilha junina

mestranda em Educação pela Uepa, bailarina clássica e miss de quadrilha junina Altura: 1,65 m

1,65 m Peso: 54 kg

54 kg Instagram: @nayaramatoso

@nayaramatoso Estilista: João Bosco Maia

João Bosco Maia Coreógrafos: Marcos Marciel e Luan Branche

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.