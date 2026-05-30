'Quem Ama Cuida': Antonio Fagundes gravou 8 versões da morte de Arthur Brandão na novela

Um momento decisivo da trama de Quem Ama Cuida ocorre na próxima segunda-feira, 1º. No dia, a Rede Globo transmite a morte de Arthur Brandão, personagem de Antonio Fagundes, o que dá início ao maior mistério da história da novela: "Quem matou Arthur Brandão?".

Na quarta, 27, Fagundes participou do painel da emissora no Rio2C para divulgar a novela. Segundo o ator, ele chegou a gravar oito versões da morte do personagem. Após o episódio de segunda, praticamente todos os membros da família Brandão serão suspeitos.

Arthur Brandão será assassinado logo após seu casamento com Adriana (Leticia Colin). No meio da celebração, um apagão misterioso atingirá o prédio onde acontece a festa. Pouco depois da falta de energia, Adriana encontrará Arthur caído na calçada do edifício. Saiba mais detalhes sobre o episódio aqui.

*A repórter viajou a convite do Rio2C.