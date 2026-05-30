Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Arraial de Todos os Santos chega em Belém para celebrar a identidade amazônica

A partir deste sábado (30), a programação terá atrativos ao público em cinco centros culturais, sob a coordenação da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP)

Eduardo Rocha
fonte

Quadrilhas juninas vão animar os belenenses no Arraial de Todos os Santos (Foto: Cláudio Pinheiro / Arquivo O Liberal)

Quem gosta de festa junina, com quadrilhas, pássaros, comidinhas gostosas da época e muita animação, já vai poder desfrutar de tudo isso a partir deste sábado (30), com a abertura do Arraial de Todos os Santos em Belém. Organizado pela Fundação Cultural do Pará (FCP), o Arraial tem acesso gratuito e livre para todos os públicos a sua programação que este ano começará às 16h e contará com atividades descentralizadas em cinco espaços culturais administrados pela Fundação: folguedos, teatro e o XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas. A festança se prolongará até 30 de junho. 

O público vai conferir a programação do Arraial de Todos os Santos na Casa das Artes, Casa da Linguagem, Curro Velho, Teatro Margarida Schivasappa e o Prédio Sede da Fundação Cultural do Pará. O Arraial vai ter apresentação de quadrilhas juninas mirins (aos fins de semana) e adultas, dentro do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, além de pássaros juninos, cordões de bichos, Auto Junino, folguedos e o Arraial das Letrinhas.

A abertura oficial do evento ocorre neste sábado (30) na Casa das Artes, com a tradicional revoada de pássaros juninos, manifestação característica da cultura amazônica e um dos símbolos do ciclo junino paraense. Já entre 10 e 30 de junho, na Praça do Artista, na sede da FCP, no Centur, vai ser realizado o XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas. Esse evento reunirá grupos de diferentes municípios do Estado. 

As apresentações são marcadas por coreografias, figurinos e elementos cênicos que movimentam a economia criativa e fortalecem as tradições populares, culminando na premiação no último dia do evento. No mesmo período, na Praça do Povo (FCP), acontecem as apresentações dos folguedos juninos, com apresentações musicais, cênicas e performáticas.

O Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, de 12 a 28 de junho, sediará  as apresentações de pássaros juninos e cordões de bichos. Esses grupos culturais envolvem o trabalho de diversas comunidades, entre crianças, adultos e idosos, para dar vida a manifestações culturais que retratam as dificuldades encontradas na sociedade atual.

O Auto Junino acontecerá no Curro Velho, de 19 a 21 de junho. Trata-se de  brincadeiras, palhaçadas, peças teatrais e apresentações musicais. E após essa programação, no dia 24 de junho, a Casa da Linguagem realizará o Arraial das Letrinhas, momento de celebração da leitura e dos escritores paraenses. 

Além da programação artística, o Arraial também impulsiona a geração de renda para costureiras, artesãos, músicos, vendedores e trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente na cadeia produtiva da cultura.

“O Arraial de Todos os Santos é a concretização da cultura junina paraense e realizar um evento desses, que abraça tantas outras expressões tradicionais do nosso povo, é valorizar o nosso território e nossas raízes”, afirma o presidente da Fundação Cultural do Pará, Ygor Kahwage.

Serviço:

Arraial de Todos os Santos 2026

Data: 30 de maio a 30 de junho de 2026
Locais: Prédio Sede da Fundação Cultural do Pará, Casa das Artes, Casa da Linguagem, Curro Velho e Teatro Margarida Schivasappa (a depender da programação)
Entrada gratuita e livre para todos os públicos

Calendário oficial dos eventos:

30 de maio, às 17h – Abertura do Arraial com a revoada de pássaros juninos (Casa das Artes)
10 a 28 de junho, às 16h – XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas (FCP)
10 a 30 de junho, às 18h – Apresentação de Folguedos Juninos (FCP)
12 a 28 de junho, às 18h – Apresentação de pássaros juninos e cordões de bichos (Teatro Margarida Schivasappa)
19 a 21 de junho, às 17h – Auto Junino (Curro Velho)
24 de junho, às 17h – Arraial das Letrinhas (Casa da Linguagem)
30 de junho, às 17h – Premiação do Concurso Estadual de Quadrilhas (FCP)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

Internado, cantor Chrigor é intubado e sedado para realizar exames

De acordo com os boletins divulgados pela companheira do músico e por sua equipe, o quadro clínico é considerado estável, mas ele passará por exames para investigar hemorragia digestiva

30.05.26 11h33

música

Projeto 'Cê Tá Doido' lança novo DVD gravado em posto de combustíveis e confirma festival em Belém

. Os artistas também confirmaram a chegada do "Cê Tá Doido Festival" a Belém

30.05.26 10h46

POSICIONAMENTO

Ana Castela responde Jon Vlogs em live de lançamento e afirma: 'É que eu não faço bet'

Produtor de conteúdo tenta brincar com cantora sobre a sua questão financeira, mas ela responde em live

30.05.26 8h30

'Lei Rouanet é o mecanismo cultural mais sofisticado que existe', diz Margareth Menezes

29.05.26 20h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Internado, cantor Chrigor é intubado e sedado para realizar exames

De acordo com os boletins divulgados pela companheira do músico e por sua equipe, o quadro clínico é considerado estável, mas ele passará por exames para investigar hemorragia digestiva

30.05.26 11h33

CULTURA

Arraial de Todos os Santos chega em Belém para celebrar a identidade amazônica

A partir deste sábado (30), a programação terá atrativos ao público em cinco centros culturais, sob a coordenação da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP)

30.05.26 8h30

MUDANÇAS

Nicolas Cage diz ter removido o sobrenome Coppola na justiça: 'não queria ser o primo palhaço'

Ele é filho do produtor August Coppola, sobrinho do cineasta Francis Ford Coppola e da atriz Talia Shire, e primo dos diretores Roman e Sofia Coppola

30.05.26 8h27

POSICIONAMENTO

Ana Castela responde Jon Vlogs em live de lançamento e afirma: 'É que eu não faço bet'

Produtor de conteúdo tenta brincar com cantora sobre a sua questão financeira, mas ela responde em live

30.05.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda