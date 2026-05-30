Arraial de Todos os Santos chega em Belém para celebrar a identidade amazônica

Quem gosta de festa junina, com quadrilhas, pássaros, comidinhas gostosas da época e muita animação, já vai poder desfrutar de tudo isso a partir deste sábado (30), com a abertura do Arraial de Todos os Santos em Belém. Organizado pela Fundação Cultural do Pará (FCP), o Arraial tem acesso gratuito e livre para todos os públicos a sua programação que este ano começará às 16h e contará com atividades descentralizadas em cinco espaços culturais administrados pela Fundação: folguedos, teatro e o XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas. A festança se prolongará até 30 de junho.

O público vai conferir a programação do Arraial de Todos os Santos na Casa das Artes, Casa da Linguagem, Curro Velho, Teatro Margarida Schivasappa e o Prédio Sede da Fundação Cultural do Pará. O Arraial vai ter apresentação de quadrilhas juninas mirins (aos fins de semana) e adultas, dentro do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, além de pássaros juninos, cordões de bichos, Auto Junino, folguedos e o Arraial das Letrinhas.

A abertura oficial do evento ocorre neste sábado (30) na Casa das Artes, com a tradicional revoada de pássaros juninos, manifestação característica da cultura amazônica e um dos símbolos do ciclo junino paraense. Já entre 10 e 30 de junho, na Praça do Artista, na sede da FCP, no Centur, vai ser realizado o XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas. Esse evento reunirá grupos de diferentes municípios do Estado.

As apresentações são marcadas por coreografias, figurinos e elementos cênicos que movimentam a economia criativa e fortalecem as tradições populares, culminando na premiação no último dia do evento. No mesmo período, na Praça do Povo (FCP), acontecem as apresentações dos folguedos juninos, com apresentações musicais, cênicas e performáticas.

O Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, de 12 a 28 de junho, sediará as apresentações de pássaros juninos e cordões de bichos. Esses grupos culturais envolvem o trabalho de diversas comunidades, entre crianças, adultos e idosos, para dar vida a manifestações culturais que retratam as dificuldades encontradas na sociedade atual.

O Auto Junino acontecerá no Curro Velho, de 19 a 21 de junho. Trata-se de brincadeiras, palhaçadas, peças teatrais e apresentações musicais. E após essa programação, no dia 24 de junho, a Casa da Linguagem realizará o Arraial das Letrinhas, momento de celebração da leitura e dos escritores paraenses.

Além da programação artística, o Arraial também impulsiona a geração de renda para costureiras, artesãos, músicos, vendedores e trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente na cadeia produtiva da cultura.

“O Arraial de Todos os Santos é a concretização da cultura junina paraense e realizar um evento desses, que abraça tantas outras expressões tradicionais do nosso povo, é valorizar o nosso território e nossas raízes”, afirma o presidente da Fundação Cultural do Pará, Ygor Kahwage.

Serviço:

Arraial de Todos os Santos 2026

Data: 30 de maio a 30 de junho de 2026

Locais: Prédio Sede da Fundação Cultural do Pará, Casa das Artes, Casa da Linguagem, Curro Velho e Teatro Margarida Schivasappa (a depender da programação)

Entrada gratuita e livre para todos os públicos

Calendário oficial dos eventos:

30 de maio, às 17h – Abertura do Arraial com a revoada de pássaros juninos (Casa das Artes)

10 a 28 de junho, às 16h – XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas (FCP)

10 a 30 de junho, às 18h – Apresentação de Folguedos Juninos (FCP)

12 a 28 de junho, às 18h – Apresentação de pássaros juninos e cordões de bichos (Teatro Margarida Schivasappa)

19 a 21 de junho, às 17h – Auto Junino (Curro Velho)

24 de junho, às 17h – Arraial das Letrinhas (Casa da Linguagem)

30 de junho, às 17h – Premiação do Concurso Estadual de Quadrilhas (FCP)