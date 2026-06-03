Associação Fotoativa abre as portas para oficinas de câmera escura e fotografia pinhole 

Neste domingo (7), a Associação Fotoativa abre suas portas no centro histórico de Belém para dar as boas-vindas à 61ª edição do Projeto Circular. A iniciativa busca celebrar a vida, a arte e os reencontros no espaço urbano por meio de uma programação cultural integrada, que será realizada entre 9h e 14h. O evento deste mês reúne oficinas práticas, vivências artísticas e experiências voltadas à fotografia e aos processos artesanais de imagem, promovendo um ambiente de forte convivência e troca coletiva entre os participantes.

Como parte do circuito que movimenta as ruas e casarões da cidade, as ações da Fotoativa convidam o público a desacelerar e experimentar diferentes formas de observar, criar e compartilhar o olhar. As atividades foram planejadas de maneira inclusiva, sendo totalmente abertas a crianças, jovens e adultos que desejam vivenciar a fotografia de forma lúdica, poética e sensível, mesmo sem qualquer experiência prévia na área.

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Na abertura da manhã, a fotógrafa Irene Almeida assume o comando da oficina de Câmera Escura e Desenho, que começa a partir das 9h e é direcionada ao público acima de 7 anos. A atividade propõe a reconstrução manual do dispositivo óptico básico que deu origem à fotografia moderna. O equipamento consiste em uma caixa totalmente vedada com uma pequena abertura em uma de suas faces; os raios de luz refletidos pelo ambiente externo atravessam esse orifício e projetam, na parede interna oposta, uma imagem invertida e com o mesmo formato do elemento real. Através de jogos de construção e experimentações visuais, os participantes exploram a relação direta entre luz, imagem e espaço, estimulando a criatividade e o fazer manual de forma totalmente segura, sem o uso de instrumentos cortantes.

Mais tarde, às 11h, o fotógrafo Moisés Araújo desenvolve com o público a partir de 12 anos a Prática em Fotografia Pinhole. Inspirada nas ações históricas de educação e arte da Fotoativa junto à comunidade local, a oficina apresenta uma técnica inteiramente artesanal que dispensa o uso de lentes convencionais. Nela, a imagem é gerada quando a luz passa por um furo minúsculo feito com a ponta de uma agulha em direção ao interior da câmera escura, projetando-se diretamente sobre uma superfície fotossensível, como papel fotográfico ou filme. Mais do que uma introdução técnica, a prática busca estimular o autoconhecimento, fortalecer a autoestima e promover a construção de narrativas visuais sobre o próprio território e o cotidiano.

A programação da Fotoativa integra o mapa de programações independentes do Projeto Circular, que há anos atua na revitalização cultural e na ocupação artística dos bairros da Cidade Velha, Reduto e Campina. As atividades são gratuitas, configurando uma excelente opção de lazer cultural para o final de semana na capital paraense.