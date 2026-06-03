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Mel Maia dá 'beijão' em boxeador e web reage: 'Não sei de quem sinto mais inveja'

Nas redes sociais, os fãs do casal também elogiaram o biquíni da atriz e as paisagens paradisíacas

Victoria Rodrigues
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O casal está junto desde 2025. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Na tarde desta terça-feira (2), o boxeador Luan Medeiros compartilhou um álbum de fotos que fez com sua namorada, a atriz Mel Maia, durante o período das férias, em que eles decidiram viajar juntos para o litoral do Ceará. A publicação acabou chamando a atenção dos fãs do atleta e dos seguidores da atriz, que repararam no biquíni de Mel, nas paisagens paradisíacas e, principalmente, no 'beijaço' do casal em um hotel.

Os registros compartilhados pelo boxeador em seu perfil do Instagram marcaram o encerramento do período de descanso do casal, que já costuma compartilhar normalmente fotos de treinos e viagens no cotidiano. Na legenda do post, Luan escreveu "Fim de Férias" enquanto Mel Maia também expressou seus sentimentos logo em seguida nos comentários: "Tenho dó de quem não vive a vida contigo. Muito bom, tá doido".

Ao longo dos elogios, algumas pessoas ressaltaram a beleza de Mel Maia e a relação harmônica que os dois costumam mostrar na internet. "Não dá para formular comentário para elogiar", destacou um seguidor da atriz. "Casal lindo, vocês são perfeitos juntos", disse outra pessoa. "Eu amo ver a Mel feliz", ressaltou uma seguidora. "Não sei de quem sinto mais inveja", brincou um terceiro, alegando que os dois são sortudos no amor.

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Namoro de Mel Maia e Luan Medeiros

A atriz Mel Maia e o boxeador Luan Medeiros decidiram anunciar oficialmente o namoro no início de 2025 e, desde então, os registros do cotidiano e de momentos do casal passaram a ser publicados com mais frequência nas mídias sociais. Os dois se conheceram enquanto faziam aulas de boxe juntos numa academia no Rio de Janeiro, esporte que, para Luan, é mais do que um hobbie, mas uma aposta em sua carreira profissional.

Segundo o atleta, o início do relacionamento com a atriz foi tranquilo devido ao jeito carismático característico da artista. "Acho que a partir do momento em que a gente ficou junto, eu já sabia que isso aconteceria. Foi muito tranquilo. Mel sempre me ajudou muito quanto a isso. Sempre me explicou o que pode acontecer e o que não acontece", revelou Luan Medeiros em entrevista ao jornal O Globo em julho de 2025.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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