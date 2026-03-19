Vídeo: Maisa e Mel Maia surpreendem e dançam juntas a coreografia de 'Jetski'

A apresentadora Maisa, de 23 anos, e a atriz Mel Maia, de 21, deram o que falar ao participar do evento Golden Globes Tribute Gala Brazil, que ocorreu na noite desta quarta-feira (18), no Copacabana Palace. As artistas surpreenderam os presentes na festa ao rebolar ao som de "Jetski", hit da cantora Melody, Pedro Sampaio e MC Meno K, que já ganhou alcance mundial após a coreografia ter viralizado no Instagram e TikTok.

Em um vídeo publicado no X, Mel Maia aparece com um vestido preto todo decotado com recortes nas laterais e Maisa está usando um modelo de vestido longo brilhoso de cor vermelha. Além das duas atrizes, diversas pessoas aparecem curtindo a música ao fundo em um evento que reuniu artistas e celebridades, como: Bruna Marquezine, Lázaro Ramos, Regina Casé, Rodrigo Lombardi, Cauã Reymond e Sophie Charlotte.

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O que é o Golden Globes Tribute Gala Brazil?

Na noite de ontem, aconteceu o Golden Globes Tribute Gala Brazil, que nada mais foi do que a primeira cerimônia oficial da premiação do Globo de Ouro na América Latina, que contou com música ao vivo, homenagens e um elenco de convidados famosos brasileiros. O evento especial foi apresentado pela atriz Bruna Marquezine e pelo ator Lázaro Ramos, ao lado de Helen Hoehne, a presidente do Globo de Ouro.

Amizade entre Maisa e Mel Maia

A amizade de Maisa Silva e Mel Maia é de longa data, desde quando as duas eram apenas adolescentes em um tempo que elas faziam muitos trabalhos juntas no campo artístico. Tudo começou com o filme “Tudo por um Popstar”, em que elas atuaram em 2018, mas antes disso, as duas já faziam sucesso por outros papéis da TV: Maisa pela apresentação de programas no SBT e Mel Maia por interpretar "Rita" em Avenida Brasil.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)