Cine PE reúne filmes de Pernambuco, Maranhão e Goiás com destaque para 'BuenosAires'

Quem acompanhou a segunda noite do Festival Cine PE, realizada na última terça-feira (2) no Recife, pôde conferir uma programação que reuniu produções de Pernambuco, Maranhão e Goiás, destacando diferentes linguagens e identidades regionais. A cobertura está sendo realizado com exclusividade pelo jornalista e colunista Ismaelino Pinto.

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A sessão incluiu o documentário pernambucano "Os Ursos e Nós", de Maria Acselrad, e o curta de ficção "Velha Roupa Colorida", dirigido por Pedro Fillipe, produzido em Bezerros por uma equipe majoritariamente do interior do estado. O documentário "Os Arcos Dourados" de Olinda, de Douglas Henrique, trouxe humor e referências locais, sendo um dos mais aplaudidos da noite.

A noite foi encerrada com a exibição de "BuenosAires", documentário de Tuca Siqueira sobre a cidade homônima da capital argentina em Pernambuco. O longa, que estreia nos cinemas em 11 de junho, explora temas como futebol, cultura popular e pertencimento.

Segundo a diretora, o filme foi produzido com recursos de políticas públicas e nasceu do desejo de retratar experiências, afetos e modos de vida muitas vezes invisibilizados. Tuca ressaltou que o doc aborda a identidade de maneira leve: “O filme fala sobre o direito inegociável de sonhar... Trata do tema da identidade de uma maneira muito leve, porque a gente acredita que se divertir também é resistir”.

O documentário acompanha personagens locais, como uma professora de espanhol, e apresenta manifestações culturais, incluindo o desfile do Maracatu Estrela Dourada durante a Copa do Mundo de 2022, além das rivalidades futebolísticas entre equipes do município.