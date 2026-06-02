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Cine PE abre 30ª edição celebrando três décadas do audiovisual brasileiro

Programação segue até o dia 7 de junho, quando serão anunciados os vencedores desta edição

Amanda Martins e Ismaelino Pinto
fonte

À frente do Cine PE, Sandra Bertini participou da cerimônia que celebrou três décadas do festival (Felipe Souto Maior)

A abertura da 30ª edição do Cine PE reuniu realizadores, convidados e espectadores na noite da última segunda-feira (1º), no Teatro do Parque, no Centro do Recife. O evento marcou o início da programação comemorativa dos 30 anos do festival, que segue até o próximo dia 7 de junho com exibições de filmes e atividades voltadas ao audiovisual brasileiro. A cobertura é acompanhada com exclusividade pelo jornalista e colunista do Grupo Liberal, Ismaelino Pinto.

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Ao celebrar três décadas de trajetória, o festival destacou sua atuação na difusão de produções nacionais e no incentivo à formação de novos profissionais do setor. A coordenadora e diretora do Cine PE, Sandra Bertini, afirmou que a edição tem um significado especial por representar o resultado de décadas de trabalho em favor do cinema nacional.

“Eu vejo essa edição com uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo que eu percebo que é uma edição diferenciada, porque é como se a gente estivesse entregando todo o nosso trabalho que a gente pensou durante trinta e seis anos, resumindo o que a gente fez. Está aqui nessa tela do cinema do Teatro do Parque, onde a gente pode ver filmes de todo o Brasil, com muitas narrativas diferentes, de muitos estados, filmes maiores, filmes menores, mas filmes que representam a produção do audiovisual brasileira”, destacou.

Sandra também ressaltou o papel do festival no incentivo à formação de profissionais e no desenvolvimento de ações voltadas aos estudantes da rede pública. “Eu acho que a gente foi para o ponto de empurrão, de alavancar, de fazer a pessoa sentir que realmente era aquela praia que ela queria continuar no cinema. (...) Sempre com muito cuidado também com a área de formação, preocupado com projetos sociais, que levassem a formação audiovisual para estudantes de rede pública de ensino”, afirmou.

Público acompanha trajetória do festival

Entre os presentes estavam espectadores que acompanham o Cine PE há anos. Para Zenaide Maria de Sousa, uma das frequentadoras mais antigas do festival, a experiência continua marcante. “Minha experiência foi maravilhosa, inesquecível, fantástica. Eu amo demais [participar]. E para mim é vida, é cultura, é alegria, tudo de bom”, declarou.

image As irmãs Zenaide Maria de Sousa e Fátima Maria de Sousa fazem parte da história do Cine PE como espectadoras assíduas desde as primeiras edições (Felipe Souto Maior)

Outra frequentadora assídua, Fátima Maria de Sousa, também destacou a relação construída ao longo dos anos com o evento. “Estar presente todos esses dias. Agradeço primeiramente a Deus por estar aqui todos os dias. Desde o início praticamente. Não tenho nem palavras para dizer. A gratidão, a alegria de estar presente e de se emocionar com cada filme”, disse.

Estreia 

A cerimônia de abertura contou ainda com a participação da atriz Taís Araújo, que esteve presente para a estreia do longa-metragem "Doutor Monstro".

image A atriz Taís Araújo esteve no Recife para apresentar o longa-metragem “Doutor Monstro” (Felipe Souto Maior)

Escrito e dirigido por Marcos Jorge, o filme é inspirado em um caso real ocorrido no Brasil e acompanha a investigação de um cirurgião plástico condenado pelo assassinato de uma paciente. A narrativa é dividida em três partes e apresenta personagens inspirados nos envolvidos no caso. Na produção, Taís interpreta Cláudia, promotora criada para a adaptação cinematográfica. 

 

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