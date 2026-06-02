Obra de Nazaré Pereira é reconhecida como Patrimônio Cultural do Pará

A obra musical da cantora Nazaré Pereira, um ícone da música paraense e amazônica, foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará. A decisão unânime da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) ocorreu nesta terça-feira (2), por meio de um projeto de lei. Agora, a matéria segue para sanção da governadora Hana Ghassan.

O projeto, proposto pela deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), visa salvaguardar o valor social e cultural que a cantora representa para o patrimônio histórico-cultural paraense. A parlamentar destacou a capacidade da artista em difundir a riqueza local para o mundo, valorizando os ritmos e as danças característicos do Pará.

Com mais de 40 anos de carreira musical e quase 20 álbuns lançados, Nazaré Pereira consolidou-se como um nome importante no cenário artístico. Sua trajetória inclui apresentações ao lado de grandes nomes como Maria Bethânia, Chico César e Luiz Gonzaga, com quem, inclusive, compôs a canção "Acre Doce".

Destaques da carreira e premiações

A deputada Lívia Duarte também enfatizou que Nazaré é a primeira cantora brasileira a receber o prestigiado prêmio Louis Gonne de Música Cantada pelo Conjunto da Obra. Essa distinção é concedida pela Sociedade de Autores, Compositores e Editores de Música (Sacem), uma renomada associação francesa de gerenciamento de direitos autorais fundada em 1851.