Sandra Bertini fala sobre expectativa para festival Cine-PE em episódio do Mangueirosamente

O videocast Mangueirosamente, apresentado pelo jornalista Ismaelino Pinto, tem como foco personalidades da cultura paraense e brasileira. No episódio que vai ar nesta segunda-feira, 4, no portal O Liberal.com, a entrevistada é a produtora cultural e diretora executiva Sandra Bertini, do Cine PE - Festival do Audiovisual. O bate-papo online abordou a expectativa para 27ª edição, que terá uma programação ampla entre os dias 4 a 9 de setembro, em Recife; o que motivou a criação do evento e a importância de retomada dos festivais culturais de cinema após a pandemia da covid-19, época em que o setor precisou pausar as atividades e foi bastante afetado por conta das medidas restritivas.

A diretora executiva do Cine PE, Sandra, iniciou a conversa revelando que, apesar de levar à fama como idealizadora do projeto, o grande responsável por incentivar e valorizar as produções culturais nordestinas, principalmente a pernambucana, em seus primeiros anos foi o esposo Alberto Bertini. Anos atrás, ao visitar o Festival de Gramado, Alberto se sentiu impressionado por como a cidade vibrava atrelada ao cinema.

“Ele chegou de viagem e disse: ‘Nossa, Sandra, eu fiquei tão emocionado com o projeto, como faz a cidade vibrar com a programação, que mexe com a hotelaria, com os restaurantes, lojas, a cidade toda vivenciado aquilo. Ele disse que ia fazer o festival e eu respondi: ‘Você é doido?’. Ele era da Universidade Federal do Pernambucano, pediu demissão e veio só cuidar do projeto”, relembrou a produtora que também ajudou a construir o que hoje o festival significa.

Questionada pelo apresentador do videocast sobre o papel impulsionador do Cine PE, Sandra afirmou que tem consciência da potencialidade do projeto e o quanto ele ajudou a divulgar as produções pernambucanas dentro e fora da região.

“Sem dúvidas, grandes cineastas que estão trabalhando em longas metragens passaram pelo Cine PE com seus trabalhos, fazendo seus ensaios”, afirmou ela ao Ismaelino.

Com os anos, o festival de cinema ganhou muito reconhecimento, principalmente do próprio público que fazia questão de lotar a sala de onde os eventos eram realizados para conferir as mostras. Sandra aproveitou a deixa na entrevista para brincar com o fato de sempre pagar multas por excesso de espectadores. “Faço questão de pagar”, disse aos risos, reconhecendo o sucesso e a aceitação do projeto.

Para este ano, Sandra revelou que foram inscritos mais de 700 filmes para as mostras, superando a edição de 2022. Segundo ela, são ao todo 26 longas que serão exibidos, sendo seis títulos, entre ficção e documentários, selecionados para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens; sete filmes na Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos; e treze que compõem a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais.

Entre os grandes nomes que estarão no evento se destacam Edson Celulari, Carol Castro e Caio Blat, que será um dos homenageados e receberá o Calunga de Ouro. “Dá um trabalho reunir esse pessoal, mas é um trabalho gostoso. Cada um tem um jeitinho de abordar, tem outros que abordamos diretamente”, disse a diretora elogiando o carinho que recebeu de Celulari ao lhe convidar pessoalmente para vir ao festival.

Por fim, Sandra afirmou como tem sido gratificante retomar o projeto cultural. “[Em Gramado], as equipes fizeram questão de se envolver, de subir no palco. Esse é um ano complemente diferente dos outros, a gente vê essa alegria, essa vontade de aparecer, de mostrar ‘eu sobrevivi’ as dificuldades de fazer cultura, que vieram nos últimos anos, eu tiro por mim e pela minha equipe, o Cine PE está fervendo de emoção”, finalizou.