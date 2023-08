Ismaelino Pinto recebe o jornalista Marcos Santuário no Mangueirosamente desta semana

Nesta sexta-feira, 11, Ismaelino Pinto recebe o professor, critico, jornalista e curador do Festival de Cinema de Gramado, Marcos Santuário, no Mangueirosamente. Através de um bate-papo online, a dupla conversou sobre cinema e a bagagem histórica de um dos festivais mais tradicionais da América Latina. O episódio vai ao ar nesta sexta-feira ás 14h, no portal O Liberal.com, através da plataforma LibPlay.

Ismaelino Pinto, foi convidado mais uma vez como imprensa oficial para acompanhar todos os detalhes do Festival de Cinema de Gramado, o mais antigo do Brasil. O convidado do cinema se mostrou bastante entusiasmado com a oportunidade de falar com o país inteiro sobre um evento tão rico em arte e cultura.

“É um prazer enorme falar com essa audiência e poder nos conectar com o Brasil inteiro”, iniciou a conversa, o curador e entrevistado, Marcos Santuário. “O Festival passa por várias fases, ano passado nós retomamos presencialmente depois de dois anos em formato visual devido a pandemia. E hoje, nos tornamos o festival mais antigo do Brasil e um dos mais tradicionais da América Latina”, explicou.

Marcos, durante o bate-papo, reforçou que o trabalho tem sido árduo, “mas estamos colhendo os frutos dessa amplitude que nosso festival teve”, afirmou. O entrevistado também explicou a função de um curador. “A palavra curador já está bem mais popularizada, no caso do festival, a curadoria que nós fazemos é pensar qual será a ideia força que vai gerir o evento daquele ano. E mais ainda, filtrar os filmes que se inscrevem no nosso festival”, destacou.

Marcos ressalta ainda que, “procuramos sempre um olhar de inovação para cada uma das edições”. Ismaelino, durante a conversa, reforça também que o cinema une as cidades brasileiras. O Festival de Gramado é um festival de cinema do Brasil, realizado anualmente no Palácio dos Festivais, no município de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul. Desde a sua 20ª edição, em 1992, inclui não apenas produções brasileiras, mas também filmes de origem latina.

O troféu e símbolo máximo do festival e da cidade de Gramado é o “Kikito”. Oficializado pelo Instituto Nacional de Cinema (INC) e realizado pela primeira vez em janeiro de 1973, o Festival do Cinema Brasileiro de Gramado é um dos principais eventos do gênero do país.

Vale lembrar que os episódios do “Mangueirosamente” estão disponíveis na plataforma Libplay e no youtube do grupo O Liberal. Colunista de O Liberal há mais de duas décadas, Ismaelino é comentarista de cinema e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e Associação de Críticos de Cinema do Pará.

