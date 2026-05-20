Joelma anuncia turnê de São João com mais de 20 cidades confirmadas em 2026

Após o maior circuito junino de sua trajetória em 2025, Joelma se prepara agora para a turnê 2026 com celebração de mais de três décadas de carreira. Com mais de 20 cidades já confirmadas em diversos estados do país, o “Arraiá Joelma 30 anos” promete atravessar o Brasil levando o ritmo contagiante do calypso em clima de festa junina para milhares de fãs.

O projeto reforça o protagonismo de Joelma como um dos principais nomes das festas juninas do país e uma das artistas mais populares da música brasileira.

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Joelma segue celebrando mais de 30 anos de carreira e consolidando uma fase histórica de sua trajetória solo. A turnê terá um bloco com músicas ritmadas em ritmo junino e a banda contará com um sanfoneiro. Além disso, os shows vão contar novamente com uma megaestrutura de palco, nova cenografia em LED, efeitos especiais, novos figurinos, novas botas e coreografias inéditas. O projeto especial de São João vai passar por estados como Bahia, Sergipe, Piauí e Minas Gerais.

“São João sempre foi uma época muito especial para mim. Poder levar nossa música para tantas cidades, encontrar esse público caloroso e viver essa energia junina no Brasil inteiro é emocionante demais. Estamos preparando um show ainda mais bonito, com muitas novidades, figurinos, dança e aquela alegria que não pode faltar”, celebra Joelma.