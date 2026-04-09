VÉDEO: Vídeo de fã mirim dançando Joelma viraliza e é compartilhado pela cantora

Um vídeo de uma fã mirim da cantora Joelma viralizou nas redes sociais e conquistou internautas de todas as idades. Caracterizada com um figurino inspirado na artista, a pequena mostrou todo seu carisma ao mostrar-se cheia de energia e alegria, enquanto assistia ao videoclipe da artista na televisão.

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Muitos internautas destacaram a importância de ver uma nova geração se conectando com a música que marcou diversas outras no passado. O destaque do vídeo foi ainda maior quando a própria Joelma compartilhou a apresentação em seu perfil com a legenda "Atravessar gerações… isso não tem preço"

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(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)