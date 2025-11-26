Obra de Joelma é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Belém

A Câmara Municipal de Belém aprovou, por unanimidade, na tarde desta quarta-feira (26/11), o projeto de lei que reconhece a obra musical da cantora Joelma como Patrimônio Cultural Imaterial do município. A proposta, apresentada pelo vereador Fábio Souza, segue agora para a sanção do prefeito Igor Normando.

O reconhecimento se soma ao título já concedido pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) em 2024.

VEJA MAIS

O texto aprovado leva em consideração o impacto cultural da cantora, que ajudou a divulgar elementos da música paraense no Brasil e no exterior.

Natural de Almeirim, no oeste do Pará, Joelma tem uma carreira consolidada na música brasileira e é apontada como uma das principais representantes do ritmo Calypso. A artista ficou nacionalmente conhecida após o sucesso da Banda Calypso, fundada em 1999, e se destacou pela combinação de canto e dança em suas apresentações, além dos figurinos marcantes que se tornaram parte de sua identidade artística.

Ao longo da carreira, Joelma alcançou a marca de cerca de 20 milhões de discos vendidos, recebeu prêmios e foi indicada três vezes ao Grammy Latino. Em 2012, também integrou a lista das 100 maiores personalidades do Brasil no programa O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, do SBT.