Quem vai morrer na 5ª temporada de 'Stranger Things'? Confira a lista de possíveis personagens

A nova temporada da série “Stranger Things”, que fez sucesso com o público mundial, será lançada nesta quarta-feira (26), na plataforma de streaming da Netflix. Junto com os novos episódios, surgem também diversas especulações sobre o roteiro, a vida dos personagens, a resolução dos mistérios, as consequências de Vecna e, principalmente, sobre quem vai morrer no final da trama cinematográfica.

Lista de possíveis mortes em “Stranger Things”:

Com tantas apostas e especulações sobre a série americana de sucesso mundial, o Observatório do Cinema criou uma lista de personagens que possuem maior chance de morrer em “Stranger Things”. Veja a seguir!

Doutora Kay

A personagem Doutora Kay é interpretada pela atriz Linda Hamilton. (Foto: Reprodução/ Netflix)

A personagem Doutora Kay chegará nesta 5ª temporada de “Stranger Things” como uma integrante especial do governo muito “hiperinteligente e intimidadora”, segundo os irmãos Duffer. Mas é bem provável que ela possa morrer durante alguma luta com os monstros, porque afinal de contas, as pessoas do governo não costumam se dar bem nas séries americanas.

Murray Bauman

O personagem Murray Bauman é interpretado pelo ator Brett Gelman. (Foto: Reprodução/ Netflix)

Cínico, paranoico e devidamente carismático, o personagem Murray Bauman é conhecido por muitos como o "alívio cômico da série". Mas ao longo da trama, ele também chegou a lutar com russos e demogorgons, e alguns especulam que ele pode acabar morrendo com a “bomba” como um herói no início da temporada.

VEJA MAIS

Hopper

O personagem Hopper é interpretado pelo ator David Harbour. (Foto: Reprodução/ Netflix)

Na trama, o delegado Hopper, tecnicamente, já sobreviveu a uma morte durante a série, mas é possível também que ele morra de verdade na última temporada. Segundo a opinião do Observatório do Cinema, eles terem reforçado o vínculo entre ele como pai e sua filha Eleven, poderia ser um prenúncio para a tragédia final.

Will Byers

O personagem Will Byers é interpretado pelo ator Noah Schnapp. (Foto: Reprodução/ Netflix)

O personagem Will Byers foi o que mais sofreu ao longo das temporadas da série e talvez ele seja o mais cotado para morrer no desfecho da história. Isso porque no trailer da 5ª temporada, o Vecna aparece com mais planos de vingança para Will, logo acredita-se que ele não conseguirá se salvar dessa vez no roteiro.

Eleven

A personagem Eleven é interpretada pela atriz Millie Bobby Brown. (Foto: Reprodução/ Netflix)

A protagonista da série, Eleven, também tem muitas chances de morrer durante a 5ª temporada de “Stranger Things”. Ela carregou desde o início o peso emocional dos problemas retratados no roteiro, sempre tentando salvar a todos, e no trailer Eleven chega a dizer a Mike que precisa enfrentar algo sozinha, mas o que será?

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)