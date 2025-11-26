Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem vai morrer na 5ª temporada de 'Stranger Things'? Confira a lista de possíveis personagens

Muitos fãs da série americana estão fazendo especulações sobre os acontecimentos da vida dos personagens

Victoria Rodrigues
fonte

A 5ª temporada de "Stranger Things" estreará às 22h desta quarta-feira (26), na Netflix. (Foto: Reprodução/ Netflix)

A nova temporada da série “Stranger Things”, que fez sucesso com o público mundial, será lançada nesta quarta-feira (26), na plataforma de streaming da Netflix. Junto com os novos episódios, surgem também diversas especulações sobre o roteiro, a vida dos personagens, a resolução dos mistérios, as consequências de Vecna e, principalmente, sobre quem vai morrer no final da trama cinematográfica.

Lista de possíveis mortes em “Stranger Things”:

Com tantas apostas e especulações sobre a série americana de sucesso mundial, o Observatório do Cinema criou uma lista de personagens que possuem maior chance de morrer em “Stranger Things”. Veja a seguir!

  • Doutora Kay

image A personagem Doutora Kay é interpretada pela atriz Linda Hamilton. (Foto: Reprodução/ Netflix)

A personagem Doutora Kay chegará nesta 5ª temporada de “Stranger Things” como uma integrante especial do governo muito “hiperinteligente e intimidadora”, segundo os irmãos Duffer. Mas é bem provável que ela possa morrer durante alguma luta com os monstros, porque afinal de contas, as pessoas do governo não costumam se dar bem nas séries americanas.

  • Murray Bauman

image O personagem Murray Bauman é interpretado pelo ator Brett Gelman. (Foto: Reprodução/ Netflix)

Cínico, paranoico e devidamente carismático, o personagem Murray Bauman é conhecido por muitos como o "alívio cômico da série". Mas ao longo da trama, ele também chegou a lutar com russos e demogorgons, e alguns especulam que ele pode acabar morrendo com a “bomba” como um herói no início da temporada.

VEJA MAIS

image ‘Stranger Things’: confira 4 episódios indicados pelos criadores para assistir antes da 5ª temporada
Os irmãos Ross e Matt Duffer, em entrevista ao The Hollywood Reporter, reveleram capítulos importantes da história para rever

image ‘Stranger Things’: relembre 6 pontos importantes antes de assistir à 5ª temporada
Os novos episódios da série da Netflix estreiam nessa quarta-feira, 26 de novembro

image ‘Stranger Things’: relembre a trama de temporadas anteriores
A quinta e última temporada da série da Netflix estreia nessa quarta-feira, 26 de novembro

  • Hopper

image O personagem Hopper é interpretado pelo ator David Harbour. (Foto: Reprodução/ Netflix)

Na trama, o delegado Hopper, tecnicamente, já sobreviveu a uma morte durante a série, mas é possível também que ele morra de verdade na última temporada. Segundo a opinião do Observatório do Cinema, eles terem reforçado o vínculo entre ele como pai e sua filha Eleven, poderia ser um prenúncio para a tragédia final.

  • Will Byers

image O personagem Will Byers é interpretado pelo ator Noah Schnapp. (Foto: Reprodução/ Netflix)

O personagem Will Byers foi o que mais sofreu ao longo das temporadas da série e talvez ele seja o mais cotado para morrer no desfecho da história. Isso porque no trailer da 5ª temporada, o Vecna aparece com mais planos de vingança para Will, logo acredita-se que ele não conseguirá se salvar dessa vez no roteiro.

  • Eleven

image A personagem Eleven é interpretada pela atriz Millie Bobby Brown. (Foto: Reprodução/ Netflix)

A protagonista da série, Eleven, também tem muitas chances de morrer durante a 5ª temporada de “Stranger Things”. Ela carregou desde o início o peso emocional dos problemas retratados no roteiro, sempre tentando salvar a todos, e no trailer Eleven chega a dizer a Mike que precisa enfrentar algo sozinha, mas o que será?

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

série

stranger things

nova temporada

personagens

morte
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LEGADO DA COP 30

Funcionários dançam música de Joelma em navio da COP 30 após saída de Belém

Ao longo da permanência dos transatlânticos na capital da COP 30, diversos turistas puderam viver a cultura e gastronomia da capital paraense

27.11.25 15h31

peça

Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello apresentam ‘Casa, comida e alma lavada’ em Belém

Comédia teatral sobre as dores e delícias do casamento será apresentada de 28 a 30 de novembro no Teatro do Sesi

27.11.25 15h12

CULTURA

Carabao anima o Réveillon 2026 e comanda o 'Liberô Carabao' na programação diária da Liberal FM

Programa diário antecipa clima de festa com seleção musical inspirada na noite de Belém

27.11.25 13h50

EU VOU TOMAR UM TACACÁ!

Joelma integra programação do Festival LED, que retorna a Belém em dezembro

Evento gratuito reúne especialistas, artistas e lideranças para discutir inovação e educação

27.11.25 11h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Ministério Público pede prisão de influenciadora por fraude milionária; saiba quem é

A instituição alega que Chiara Ferragni desviou cerca de R$ 13,7 milhões de campanhas beneficentes

27.11.25 9h10

FAMOSOS

Após suposto apoio a Bolsonaro, Maria Gadú detona Luiza Possi: 'o tempo que namoramos foi um erro'

Em 2016, Luiza lembrou em entrevista sobre boatos de um relacionmamento com Maria

27.11.25 8h05

punição espiritual

Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua descreve umbral em carta psicografada

Mensagem descreve suposto relato do ator sobre culpa e sofrimento após o crime contra Daniella Perez

26.11.25 17h15

FAMOSOS

Kayky Brito sofre novo acidente, se machuca e desabafa nas redes sociais

Ator publicou foto com curativos e tranquilizou fãs após cair de bicicleta

27.11.25 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda