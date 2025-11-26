Capa Jornal Amazônia
‘Stranger Things’: relembre a trama de temporadas anteriores

A quinta e última temporada da série da Netflix estreia nessa quarta-feira, 26 de novembro

Lívia Ximenes
fonte

A 5ª temporada de "Stranger Things" estreia nessa quarta-feira, 26 de novembro (Reprodução)

A série da Netflix “Stranger Things” se aproxima do fim, nessa quarta-feira (26), com a estreia da 5ª temporada. Dividida em três volumes, a temporada marca o encerramento de nove anos de produção, que tem o elenco principal formado por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink e Gaten Matarazzo. Atores como Joe Keery, David Harbour, Natalia Dyer, Winona Ryder, Charlie Heaton e Maya Hawke também estrelam o seriado lançado em 2016.

Confira abaixo a trama de temporadas anteriores de “Stranger Things”

Temporada 1 (2016)

Sinopse: Na pacata Hawkins, Indiana, em 1983, o garoto Will Byers (Noah Schnapp) desaparece misteriosamente. Sua mãe, Joyce (Winona Ryder), e o chefe de polícia Hopper (David Harbour) iniciam buscas, enquanto os amigos de Will — Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin) — encontram uma garota com poderes psicocinéticos, Onze (Millie Bobby Brown). Juntos, eles descobrem uma verdade aterrorizante, envolvendo uma agência do governo que tenta acobertar os fatos e uma força sobrenatural e perigosa que se esconde logo abaixo da superfície da cidade.

Temporada 2 (2017)

Sinopse: No outono de 1984, um ano após ser resgatado, Will Byers (Noah Schnapp) é possuído pelo Devorador de Mentes, uma gigantesca entidade do Mundo Invertido, enquanto novos monstros chamados "Democães" aterrorizam Hawkins. A salvação da cidade depende de um grupo que inclui a mãe de Will, Joyce (Winona Ryder), o chefe Jim Hopper (David Harbour), os amigos de Will, Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin), além de Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery), a novata Max (Sadie Sink) e a crucial Onze (Millie Bobby Brown), que precisam se reunir para deter a ameaça do Mundo Invertido antes que ela se alastre.

Temporada 3 (2019)

Sinopse: É julho de 1985 e, em meio ao florescimento do novo Starcourt Mall, que domina a atenção de Hawkins, os jovens heróis lidam com os dramas da adolescência, incluindo romances e amizades. Enquanto Jim Hopper (David Harbour) se preocupa com o namoro de Onze (Millie Bobby Brown) e Mike (Finn Wolfhard) e tenta se reconectar com Joyce (Winona Ryder), uma ameaça ainda maior surge: um laboratório secreto soviético está operando nas profundezas do shopping, tentando reabrir o portal para o Mundo Invertido. Isso permite que o Devorador de Mentes retorne e possua vários moradores da cidade, forçando o grupo a se unir mais uma vez para combater um novo e terrível horror.

Temporada 4 (2022)

Sinopse: Seis meses após a Batalha de Starcourt, que deixou a cidade de Hawkins devastada, o grupo de amigos lida com as consequências enquanto se separam pela primeira vez, enfrentando os desafios turbulentos da adolescência e do ensino médio. Onze (Millie Bobby Brown), que perdeu seus poderes, se muda com a família Byers — Joyce (Winona Ryder), Jonathan (Charlie Heaton) e Will (Noah Schnapp) — para a Califórnia. Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Max (Sadie Sink) ficam em Hawkins, onde o xerife Jim Hopper (David Harbour) está secretamente preso na Rússia. Neste momento de grande vulnerabilidade e separação, uma nova e aterrorizante ameaça sobrenatural surge, conhecida como Vecna, que inicia uma série de assassinatos brutais. Este novo e sombrio mistério, no entanto, pode ser a chave para, finalmente, desvendar e acabar com os horrores persistentes do Mundo Invertido.

