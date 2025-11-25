Depois de três longos anos de espera, a quinta temporada de Stranger Things finalmente está chegando à Netflix. Dividido em três volumes, o último ano da série estreia seus primeiros quatro episódios na noite desta quarta-feira, 26, levando os fãs de volta à pequena cidade Hawkins para a luta final entre o bem e o mal, que decidirá o destino da Terra.

Com promessa de uma morte brutal por parte dos criadores, os dois volumes finais chegarão ao streaming respectivamente em 25 e 31 de dezembro, encerrando uma jornada de quase 10 anos que, ano após ano, encantou a crítica e o público.

Episódios longos

Nos meses que antecederam o lançamento do quinto ano, os criadores de Stranger Things revelaram que os novos episódios serão bem maiores do que os de temporadas anteriores. Em média, cada novo capítulo terá entre 50 e 90 minutos, mantendo o padrão que foi criado no quarto ano.

A exceção é o episódio final, guardado para 31 de dezembro. De acordo com Matt e Ross Duffer, o capítulo terá mais de duas horas de duração, com o finale sendo definido "como um filme" pelos irmãos cineastas.

Vale lembrar que o último episódio da quarta temporada também teve minutagem alta. Lançado em 2022, E o Plano de Onze encerrou o ano anterior com uma duração de 2h22. Ao todo, a quinta temporada de Stranger Things terá oito episódios.

Que horas estreiam os novos episódios de Stranger Things

Quem estiver esperando uma maratona do primeiro volume da nova temporada já na manhã de quarta-feira terá que esperar mais algumas horas para retornar a Stranger Things. Conforme já confirmado pela Netflix, os novos capítulos terão estreia mundial simultânea, chegando à plataforma apenas às 22h (Horário de Brasília).

Esse horário será mantido para as estreias do Volume 2 e do episódio final, que chegam entre o Natal e o Ano Novo.