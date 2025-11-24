Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Stranger Things 5': os detalhes surpreendentes revelados em trailer do Volume 1

O trailer deixa mais que claro que Hawkins está mais perigosa do que nunca.

Estadão Conteúdo

Com estreia marcada para 26 de novembro, o Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things ganhou um novo trailer que mostra o momento tenso vivido pelos heróis de Hawkins neste ano final. Com sua cidade invadida por criaturas do Mundo Invertido, Mike (Finn Wolfhard), Onze (Millie Bobby Brown) e companhia dão alguns detalhes de seus planos para derrotar Vecna (Jamie Campbell Bower), que conseguiu abrir novos portais para a dimensão sombria.

A prévia mostra alguns detalhes da batalha épica que acontecerá em Hawkins, com diferentes grupos de personagens se juntando para enfrentar as ameaças de Vecna. Confira alguns trechos importantes do trailer e o que eles podem significar para esta quinta temporada:

Hawkins invadida

O trailer deixa mais que claro que Hawkins está mais perigosa do que nunca. Se a primeira temporada já trouxe muitos perigos com a presença de apenas um Demogorgon, o quinto ano de Stranger Things promete não economizar na ação, com hordas dessas criaturas atacando os protagonistas e alguns soldados alocados na cidade para parar a invasão.

Onze 'voando'

Protagonista da série, Onze aparece mostrando um pouco mais da evolução de seus poderes, usando sua telecinese para invadir o que parece ser uma instalação militar com um salto. A cena parece antecipar um grande crescimento nas habilidades da garota que, apesar de forte, nunca as havia usado desta forma.

Dustin obstinado

Os grandes momentos do trailer, no entanto, são protagonizados por Dustin (Gaten Matarazzo). Enlutado pela morte de Eddie (Joseph Quinn) no fim da quarta temporada, o garoto aparece com sede de vingança, afirmando aos amigos que quer "o coração do Vecna numa bandeja".

Em entrevistas recentes, Matarazzo afirmou que seu personagem passará a nova temporada de Stranger Things tentando limpar a imagem de Eddie, que morreu com Hawkins acreditando que ele era um serial killer satanista. Com Dustin machucado e com roupas rasgadas em diferentes momentos da prévia, é possível que esses esforços para mudar a opinião pública resultem em algumas brigas com os acusadores mais fervorosos do amigo morto.

Portais 'aleatórios'

Outro detalhe notável deste novo trailer do Volume 1 é a formação repentina de portais para o Mundo Invertido. Ao longo da prévia, novos buracos interdimensionais aparecem, liberando Demogorgons e outras criaturas, que atacam todos os humanos que aparecem em seu caminho.

Nos momentos finais do vídeo, Steve (Joe Keery), Dustin, Nancy (Natalia Dyer) e Jonathan (Charlie Heaton) dirigem em alta velocidade para tentar invadir a dimensão sombria com um carro aparentemente equipado para detectar estes novos portais, provavelmente como parte do plano para derrotar Vecna.

Um plano 'meio maluco'

Esse possível plano é considerado "meio maluco" por Mike, que na quinta temporada deve assumir mais uma vez um papel de líder entre seus amigos. O garoto também é visto dando ordens através de um rádio, dando a entender que ele coordenará as ações contra Vecna.

Will (Noah Schnapp), inclusive, revela que o vilão, talvez através da conexão entre os dois, consegue ver onde os amigos se encontram. Assim, não é absurdo deduzir que esse plano envolva atrair as forças de Vecna a eles para que Dustin e Steve invadam o Mundo Invertido.

Linda Hamilton

Estrela da franquia O Exterminador do Futuro, Linda Hamilton aparece como a Dra. Kay, nova líder da pesquisa sobre o Mundo Invertido que substituiu Brenner/Papa (Matthew Modine) após sua morte na quarta temporada.

De acordo com os criadores Matt e Ross Duffer, a nova personagem terá uma relação bem menos carinhosa com Onze do que seu antecessor, com quem a garota tinha ao menos uma ligação paternal, mesmo que conflituosa.

Quando estreia a 5ª temporada de Stranger Things Com quatro episódios, o Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things estreia em 26 de novembro, às 22h (horário de Brasília), na Netflix.

A estreia do Volume 2, com três capítulos, está marcada para 25 de dezembro.

Já o episódio final chega ao streaming em 31 de dezembro, sempre às 22h.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SÉRIE/Stranger Thing 5/DETALHAMENTO/TRAILER
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Katarina Harmony realiza sonho e brilhará como musa na Unidos da Tijuca em 2026

Agremiação encerra o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, no dia 16 de fevereiro de 2026

25.11.25 15h55

GRATUITO

Belém recebe 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos com exibição de filmes e oficinas

Programação diversificada tem obras que destacam a luta por justiça ambiental e os desafios da emergência climática, além disso, público pode participar e debates sobre direitos humanos e sustentabilidade

25.11.25 15h20

FAMOSOS

Atriz de 'Verdades Secretas' entra para plataforma adulta e promete recriar cenas picantes

Dani Costa diz que conteúdo incluirá também seus bastidores e cotidiano

25.11.25 10h47

CINEMA

Como é 'Fallen - Luz e Sombra', Série da Globo que ganhou o Emmy Internacional

A série é baseada em uma saga literária de nome homônimo, escrita por Lauren Kate

25.11.25 9h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

ACREDITOU!

Dira Paes pede matéria especial sobre acesso do Clube do Remo para apresentador da Globo

Durante o Jornal Hoje, o apresentador Luiz Teixeira revelou um pedido feito pela atriz, em uma gravação da vinheta de fim de ano da Globo

24.11.25 17h40

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Nehir: Presa do Amor'; saiba a história e onde assistir

A série também é conhecida pelo nome original 'Baraj'

24.02.25 16h00

INTIMIDADE

Conheça esposa de bicheiro, que tem vídeo vazado de sexo com 3 seguranças: 'Todo mundo tem fetiche'

Fabíola de Andrade é casada com o bicheiro Rogério de Andrade, além de ser a nova rainha da Mocidade

07.12.23 14h23

LANÇAMENTO

Paraense lança 'O Futuro do Trabalho', livro sobre direitos na era da Inteligência Artificial

Escrito pelo magistrado e pesquisador Océlio J. C. Morais, a obra será lançada no dia 4 de dezembro, em Belém

25.11.25 23h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda