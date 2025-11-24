'Stranger Things 5': os detalhes surpreendentes revelados em trailer do Volume 1

Com estreia marcada para 26 de novembro, o Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things ganhou um novo trailer que mostra o momento tenso vivido pelos heróis de Hawkins neste ano final. Com sua cidade invadida por criaturas do Mundo Invertido, Mike (Finn Wolfhard), Onze (Millie Bobby Brown) e companhia dão alguns detalhes de seus planos para derrotar Vecna (Jamie Campbell Bower), que conseguiu abrir novos portais para a dimensão sombria.

A prévia mostra alguns detalhes da batalha épica que acontecerá em Hawkins, com diferentes grupos de personagens se juntando para enfrentar as ameaças de Vecna. Confira alguns trechos importantes do trailer e o que eles podem significar para esta quinta temporada:

Hawkins invadida

O trailer deixa mais que claro que Hawkins está mais perigosa do que nunca. Se a primeira temporada já trouxe muitos perigos com a presença de apenas um Demogorgon, o quinto ano de Stranger Things promete não economizar na ação, com hordas dessas criaturas atacando os protagonistas e alguns soldados alocados na cidade para parar a invasão.

Onze 'voando'

Protagonista da série, Onze aparece mostrando um pouco mais da evolução de seus poderes, usando sua telecinese para invadir o que parece ser uma instalação militar com um salto. A cena parece antecipar um grande crescimento nas habilidades da garota que, apesar de forte, nunca as havia usado desta forma.

Dustin obstinado

Os grandes momentos do trailer, no entanto, são protagonizados por Dustin (Gaten Matarazzo). Enlutado pela morte de Eddie (Joseph Quinn) no fim da quarta temporada, o garoto aparece com sede de vingança, afirmando aos amigos que quer "o coração do Vecna numa bandeja".

Em entrevistas recentes, Matarazzo afirmou que seu personagem passará a nova temporada de Stranger Things tentando limpar a imagem de Eddie, que morreu com Hawkins acreditando que ele era um serial killer satanista. Com Dustin machucado e com roupas rasgadas em diferentes momentos da prévia, é possível que esses esforços para mudar a opinião pública resultem em algumas brigas com os acusadores mais fervorosos do amigo morto.

Portais 'aleatórios'

Outro detalhe notável deste novo trailer do Volume 1 é a formação repentina de portais para o Mundo Invertido. Ao longo da prévia, novos buracos interdimensionais aparecem, liberando Demogorgons e outras criaturas, que atacam todos os humanos que aparecem em seu caminho.

Nos momentos finais do vídeo, Steve (Joe Keery), Dustin, Nancy (Natalia Dyer) e Jonathan (Charlie Heaton) dirigem em alta velocidade para tentar invadir a dimensão sombria com um carro aparentemente equipado para detectar estes novos portais, provavelmente como parte do plano para derrotar Vecna.

Um plano 'meio maluco'

Esse possível plano é considerado "meio maluco" por Mike, que na quinta temporada deve assumir mais uma vez um papel de líder entre seus amigos. O garoto também é visto dando ordens através de um rádio, dando a entender que ele coordenará as ações contra Vecna.

Will (Noah Schnapp), inclusive, revela que o vilão, talvez através da conexão entre os dois, consegue ver onde os amigos se encontram. Assim, não é absurdo deduzir que esse plano envolva atrair as forças de Vecna a eles para que Dustin e Steve invadam o Mundo Invertido.

Linda Hamilton

Estrela da franquia O Exterminador do Futuro, Linda Hamilton aparece como a Dra. Kay, nova líder da pesquisa sobre o Mundo Invertido que substituiu Brenner/Papa (Matthew Modine) após sua morte na quarta temporada.

De acordo com os criadores Matt e Ross Duffer, a nova personagem terá uma relação bem menos carinhosa com Onze do que seu antecessor, com quem a garota tinha ao menos uma ligação paternal, mesmo que conflituosa.

Quando estreia a 5ª temporada de Stranger Things Com quatro episódios, o Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things estreia em 26 de novembro, às 22h (horário de Brasília), na Netflix.

A estreia do Volume 2, com três capítulos, está marcada para 25 de dezembro.

Já o episódio final chega ao streaming em 31 de dezembro, sempre às 22h.