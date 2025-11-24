Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Que horas estreia Stranger Things 5? Veja horário e data de lançamento na Netflix

Última temporada da série será lançada em três volumes entre novembro e dezembro, com o primeiro bloco chegando nesta quarta-feira (26)

Hannah Franco
fonte

Stranger Things 5: quando sai o Volume 1? Série terá estreia às 22h (Divulgação/Netflix)

A espera acabou! A quinta e última temporada de Stranger Things estreia nesta quarta-feira (26/11) na Netflix, marcando o início do fim da série criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer. O Volume 1, com quatro episódios, chega ao catálogo às 22h (horário de Brasília). As demais partes serão lançadas em dezembro, também neste mesmo horário.

A reta final promete responder mistérios que os fãs acompanham desde 2016, como o plano de Vecna, a extensão dos poderes de Onze e o destino dos moradores de Hawkins após a abertura do portal no centro da cidade.

Que horas lança Stranger Things 5?

Todos os volumes da quinta temporada serão lançados sempre às 22h (horário de Brasília).

Quando estreia a 5ª temporada de Stranger Things?

A estreia acontece nesta quarta-feira, 26 de novembro, quando a Netflix libera o Volume 1, com quatro episódios que variam entre 54 minutos e 1h23.

Cronograma completo de lançamento

A temporada final será dividida em três volumes, todos liberados às 22h. Veja as datas:

  • Volume 1 (Episódios 1–4): 26 de novembro
  • Volume 2 (Episódios 5–7): 25 de dezembro
  • Volume 3 (Episódio final): 31 de dezembro

O episódio que encerra a série terá duração de filme, marcando o desfecho da produção.

Palavras-chave

Stranger Things

Netflix

lançamento
Cultura
.
