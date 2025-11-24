Que horas estreia Stranger Things 5? Veja horário e data de lançamento na Netflix

A espera acabou! A quinta e última temporada de Stranger Things estreia nesta quarta-feira (26/11) na Netflix, marcando o início do fim da série criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer. O Volume 1, com quatro episódios, chega ao catálogo às 22h (horário de Brasília). As demais partes serão lançadas em dezembro, também neste mesmo horário.

A reta final promete responder mistérios que os fãs acompanham desde 2016, como o plano de Vecna, a extensão dos poderes de Onze e o destino dos moradores de Hawkins após a abertura do portal no centro da cidade.

VEJA MAIS

Que horas lança Stranger Things 5?

Todos os volumes da quinta temporada serão lançados sempre às 22h (horário de Brasília).

Quando estreia a 5ª temporada de Stranger Things?

A estreia acontece nesta quarta-feira, 26 de novembro, quando a Netflix libera o Volume 1, com quatro episódios que variam entre 54 minutos e 1h23.

Cronograma completo de lançamento

A temporada final será dividida em três volumes, todos liberados às 22h. Veja as datas:

Volume 1 (Episódios 1–4): 26 de novembro

26 de novembro Volume 2 (Episódios 5–7): 25 de dezembro

25 de dezembro Volume 3 (Episódio final): 31 de dezembro

O episódio que encerra a série terá duração de filme, marcando o desfecho da produção.