'Stranger Things': Como eram e como estão atualmente as 'crianças' da série

Chegando ao fim dez anos após sua estreia na Netflix, Stranger Things começou seguindo um grupo de crianças que, após um de seus amigos desaparecer, se une para encontrá-lo. Essa aventura resultou em Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin) conhecendo Onze (Millie Bobby Brown) e, eventualmente, Max (Sadie Sink). Juntos, o sexteto acaba se tornando parte da linha de frente de defesa da pequena cidade de Hawkins contra ameaças interdimensionais.

Com os atores mirins iniciando sua jornada na série entre seus 10 e 15 anos, é natural que eles tenham crescido - e muito - nesta última década. E se os personagens evoluíram dentro do universo de Stranger Things, é óbvio que seus intérpretes também alçaram novos voos em suas carreiras e vidas pessoais.

Confira abaixo como estavam os personagens e os atores quando apareceram pela primeira vez na produção e como eles estão agora em 2025, às vésperas da estreia da quinta e última temporada de Stranger Things

Will Byers - Noah Schnapp

Responsável por dar o pontapé inicial para os eventos de Stranger Things, Will Byers ocupa na primeira temporada o papel do garoto desaparecido. Seu sumiço mobiliza diferentes grupos de jovens e adultos na cidade de Hawkins e leva à eventual descoberta do Mundo Invertido, dimensão paralela que representa uma versão sombria da pequena cidade estadunidense.

Para viver o personagem, a produção escolheu Noah Schnapp, então com 11 anos. À época, ele tinha apenas três produções em seu currículo: o drama Ponte de Espiões e duas animações da franquia Minduim, em que dublou o icônico Charlie Brown.

Dez anos depois, Schnapp ganhou mais experiência em Hollywood, estrelando produções como Abe, O Menino e a Guerra e O Halloween do Hubie.

Já seu personagem seguiu como ponto central em Stranger Things, com sua experiência no Mundo Invertido no primeiro ano transformando-o em uma espécie de ponte entre as duas dimensões mostradas no seriado, algo que será importante nos eventos da temporada final. Assumidamente homossexual, Schnapp viu sua sexualidade transmitida para a série, com Will se apaixonando por Mike na quarta temporada.

Dustin Henderson - Gaten Matarazzo

Um dos personagens mais amados pelos fãs de Stranger Things, Dustin surge na primeira temporada como a grande cola de seu grupo de amigos, fazendo de tudo para mantê-los unidos entre a busca por Will e a aparição de Onze.

O escolhido para viver o personagem foi Gaten Matarazzo, garoto de 14 anos então conhecido por algumas produções da Broadway, como Os Miseráveis. O ator nasceu com displasia cleidocraniana, uma condição física que afeta o desenvolvimento dos ossos, incluindo dentes e clavículas, algo que foi incorporado ao seu personagem.

Ao longo da última década, Matarazzo focou sua carreira no teatro, conquistando também alguns papéis de dublagem, emprestando a voz para produções como Animal Farm, Angry Birds 2 e O Dragão e Meu Pai, além de estrelar filmes como Honor Society e O Tesouro da Montanha Russa.

Já Dustin manteve seu lugar como o unificador do grupo de jovens de Stranger Things, conquistando ainda amigos como Steve (Joe Keery) e Robin (Maya Hawke), que passaram a integrar os nerds protetores de Hawkins. Sua relação com Steve, inclusive, se tornou um dos pontos fortes da série, ganhando mais destaque a cada temporada.

Lucas Sinclair - Caleb McLaughlin

Lucas apareceu pela primeira vez como o grande cínico entre as crianças de Hawkins. Quando eles conhecem Onze, ele imediatamente sente que há algo bizarro com a garota, o que faz com que ele se afaste temporariamente dos amigos. Ele muda de ideia quando seus amigos são colocados em perigo, voltando para salvá-los de agentes governamentais que estão à sua caça.

Caleb McLaughlin, então com 14 anos, foi o escolhido para interpretar o garoto, tendo longa passagem pela Broadway e papéis pequenos em produções como Law & Order: Special Victims Unit, Forever e Unforgettable.

Hoje com 24 anos, McLaughlin acumulou diversos papéis na TV e nos cinemas, trabalhando em produções como A Libertação, O Livro de Clarence, Shooting Stars - A Vida de Lebron James e Alma de Cowboy.

Na quarta temporada de Stranger Things, Lucas voltou a se afastar dos amigos após terminar seu namoro com Max, focando seu tempo fora da sala de aula ao basquete e se tornando uma estrela do time escolar de Hawkins. Obviamente, ele volta aos braços dos amigos quando a vida de Max é colocada em perigo, assumindo um papel de defensor que deve se estender pela quinta temporada.

Mike Wheeler - Finn Wolfhard

Visto como líder entre os amigos por desempenhar o papel de Mestre do Jogo em suas sessões de RPG de mesa, Mike é um dos mais desesperados para encontrar Will na primeira temporada. Suas esperanças de achar o amigo crescem quando ele conhece Onze, que indica saber para onde o garoto sumiu.

Seu ator, Finn Wolfhard, interpreta o personagem desde os 14 anos. À época, ele tinha pequenos papéis em séries como Supernatural e The 100, com Stranger Things lhe abrindo as portas para o estrelato.

Nos anos seguintes à primeira temporada, Wolfhard se dedicou bastante ao seu desenvolvimento artístico. Além de compor e cantar para as bandas Calpurnia e The Aubreys, ele também se arriscou como cineasta, escrevendo e dirigindo o longa Um Verão Infernal, de 2023, além de atuar em diversos projetos, grandes e independentes, como It: A Coisa, O Pintassilgo, A Família Addams, Saturday Night: A Noite que Mudou a Comédia e os dois filmes mais recentes da franquia Caça-Fantasmas.

Na série, Mike se transformou num típico adolescente (na medida do possível para alguém que cresceu em Hawkins), engatando um namoro com Onze, jogando Dungeons & Dragons, se rebelando contra os pais e, é claro, defendendo sua cidade de ameaças cada vez maiores, sempre no papel de líder do grupo.

Max Mayfield - Sadie Sink

Max estreou em Stranger Things na segunda temporada. Recém-chegada a Hawkins da Califórnia, a garota chamou a atenção de Mike, Will, Lucas e Dustin por sua destreza em videogames e habilidade com o skate. A garota ainda conquista os corações de dois dos garotos, escolhendo ficar com Lucas ao final do segundo ano.

Sadie Sink, então com 15 anos, derrotou outras várias atrizes para conseguir o papel, já tendo boa experiência na TV, onde atuou em Blue Bloods, The Americans, American Odyssey e Unbreakable Kimmy Schmidt, e no teatro.

A última década de Sink foi agitada. Além de seguir atuando na Broadway, sendo inclusive indicada em 2025 ao Tony de Melhor Atriz pelo musical John Proctor is the Villain, ela também teve papéis de destaque no filme A Baleia e na trilogia de terror Rua do Medo. A atriz também teve a chance de viver o eu-lírico de Taylor Swift no clipe da versão estendida de All Too Well, lançado em 2021, e está confirmada no elenco do próximo filme do Homem-Aranha, que tem lançamento marcado para 2026.

Enquanto isso, Max passou por poucas e boas em Stranger Things, perdendo o irmão, Billy (Dacre Montgomery), na terceira temporada e se tornando o grande alvo de Vecna (Jamie Campbell Bower) no ano seguinte, com o vilão a deixando em coma, situação em que ela ainda se encontra nos primeiros episódios da temporada final.

Onze - Millie Bobby Brown

A misteriosa e poderosa Onze é a grande estrela da primeira temporada de Stranger Things, capaz de telecinese e de detectar pessoas através de ondas electromagnéticas, a garota se torna essencial na busca por Will. Cobaia de testes humanos governamentais, ela passa o primeiro ano sendo perseguida por agentes de seu criador, o dr. Brenner (Matthew Modine), recebendo abrigo e comida de Mike.

A inglesa Millie Bobby Brown, então vista em produções como Modern Family, Grey's Anatomy e NCIS, foi selecionada para viver a jovem de cabelo raspado aos 11 anos. Desde então, sua carreira explodiu.

Hoje com 21 anos, Bobby Brown se tornou figurinha carimbada de produções da Netflix, protagonizando dois filmes de Enola Holmes, Donzela e The Electric State, além de estrelar os blockbusters Godzilla II: Rei dos Monstros e Godzilla vs. Kong. Sua vida pessoal também ganhou os holofotes. Casada com Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi, ela adotou uma criança em 2025. Ela também se tornou voz ativa na comunidade artística, se manifestando por diversas causas sociais.

Sua personagem em Stranger Things também cresceu bastante. Além de fortalecer seus poderes, Onze foi adotada por Hopper (David Harbour) e, depois da aparente morte do xerife, por Joyce (Winona Ryder) e descobriu eventos importantes de seu passado, como sua responsabilidade na criação de Vecna e do Mundo Invertido. Na quinta temporada, ela deve desempenhar papel crucial no destino da humanidade.

A quinta e última temporada de Stranger Things chegará em três partes na Netflix, com os dois primeiros volumes marcados para estrear na plataforma em 26 de novembro e 25 de dezembro. O capítulo final será disponibilizado em 31 de dezembro.