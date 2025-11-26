‘Stranger Things’: relembre 6 pontos importantes antes de assistir à 5ª temporada
Os novos episódios da série da Netflix estreiam nessa quarta-feira, 26 de novembro
A quinta e última temporada de “Stranger Things”, série da Netflix, estreia nessa quarta-feira, 26 de novembro. Lançada em 2016, a produção é estrelada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink e Gaten Matarazzo. A nova temporada, que chega após três anos desde a última, é dividida em três volumes.
Alerta de spoiler! Relembre 6 pontos importantes antes de assistir à 5ª temporada de “Stranger Things”
1. Onze recuperou os poderes
Ao final da terceira temporada, Onze (Millie Bobby Brown) perdeu os poderes, mas os recuperou por completo no sétimo episódio da quarta temporada.
2. Vecna está vivo
Vecna (Jamie Campbell Bower), o grande vilão da quarta temporada, sobreviveu aos ataques de Onze (Millie Bobby Brown) e retorna para criar mais caos.
3. Max está em coma
Na batalha contra Vecna (Jamie Campbell Bower), Max Mayfield (Sadie Sink) morre, mas é salva por Onze (Millie Bobby Brown) e fica em coma com ossos quebrados e sem visão.
4. Eddie morreu
Eddie Munson (Joseph Quinn), ao final da quarta temporada, é atacado por morcegos e se sacrifica para salvar o grupo que foi ao Mundo Invertido, em especial Dustin Henderson (Gaten Matarazzo).
5. Will tem uma conexão psíquica com Vecna
Will Byers (Noah Schnapp) tem uma conexão psíquica com Vecna (Jamie Campbell Bower) desde que se conheceram na primeira temporada e, até então, o adolescente continua sentindo a presença do vilão.
6. Uma rachadura abriu em Hawkings
Em Hawkings, uma rachadura entre o mundo real e o Mundo Invertido se abriu, concedendo a Vecna (Jamie Campbell Bower) um portal maior entre os espaços.
