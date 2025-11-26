Capa Jornal Amazônia
Cultura

‘Stranger Things’: relembre 6 pontos importantes antes de assistir à 5ª temporada

Os novos episódios da série da Netflix estreiam nessa quarta-feira, 26 de novembro

Lívia Ximenes
fonte

A quinta e última temporada de "Stranger Things" estreia no dia 26 de novembro (Reprodução)

A quinta e última temporada de “Stranger Things”, série da Netflix, estreia nessa quarta-feira, 26 de novembro. Lançada em 2016, a produção é estrelada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink e Gaten Matarazzo. A nova temporada, que chega após três anos desde a última, é dividida em três volumes.

Alerta de spoiler! Relembre 6 pontos importantes antes de assistir à 5ª temporada de “Stranger Things”

1. Onze recuperou os poderes

Ao final da terceira temporada, Onze (Millie Bobby Brown) perdeu os poderes, mas os recuperou por completo no sétimo episódio da quarta temporada.

2. Vecna está vivo

Vecna (Jamie Campbell Bower), o grande vilão da quarta temporada, sobreviveu aos ataques de Onze (Millie Bobby Brown) e retorna para criar mais caos.

3. Max está em coma

Na batalha contra Vecna (Jamie Campbell Bower), Max Mayfield (Sadie Sink) morre, mas é salva por Onze (Millie Bobby Brown) e fica em coma com ossos quebrados e sem visão.

4. Eddie morreu

Eddie Munson (Joseph Quinn), ao final da quarta temporada, é atacado por morcegos e se sacrifica para salvar o grupo que foi ao Mundo Invertido, em especial Dustin Henderson (Gaten Matarazzo).

5. Will tem uma conexão psíquica com Vecna

Will Byers (Noah Schnapp) tem uma conexão psíquica com Vecna (Jamie Campbell Bower) desde que se conheceram na primeira temporada e, até então, o adolescente continua sentindo a presença do vilão.

6. Uma rachadura abriu em Hawkings

Em Hawkings, uma rachadura entre o mundo real e o Mundo Invertido se abriu, concedendo a Vecna (Jamie Campbell Bower) um portal maior entre os espaços.

Cultura
.
