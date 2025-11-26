Capa Jornal Amazônia
‘Stranger Things’: confira 4 episódios indicados pelos criadores para assistir antes da 5ª temporada

Os irmãos Ross e Matt Duffer, em entrevista ao The Hollywood Reporter, reveleram capítulos importantes da história para rever

Lívia Ximenes
fonte

A quinta temporada de "Stranger Things" traz desfecho da história e estreia nessa quarta-feira (26) (Reprodução)

A quinta e última temporada da série “Stranger Things”, da Netflix, estreia nessa quarta-feira (26) e traz o desfecho da história iniciada há nove anos. Ross e Matt Duffer, irmãos e criadores do seriado, indicaram quatro episódios essenciais para assistir antes do lançamento. A revelação veio durante entrevista ao The Hollywood Reporter.

Os dois primeiros episódios são da segunda temporada, o quatro (”Will, o Sábio”) e o seis (”O Espião”). Segundo Matt, nesse período foi quando começaram a “desenvolver a mitologia e mergulhar em tudo — e em como isso se tornaria uma série contínua”.

O restante está na quarta temporada, sendo os episódios sete (”O Massacre no Laboratório de Hawkings”) e nove (”O Plano de Onze”). Para Ross, o capítulo sete “começa a revelar parte da mitologia do Mundo Invertido e dar algumas respostas”. O criador também afirma que tudo que envolve Henry e Onze continua repercurtindo no decorrer da nova temporada.

Confira mais informações sobre a 5ª temporada de “Stranger Things”

Stranger Things

episódios finais de stranger things

Netflix

séries da netflix
