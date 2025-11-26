Cher pode ganhar série documental na Netflix sobre sua trajetória

Uma possível série documental sobre a vida e carreira de Cher pode estar a caminho da Netflix. Segundo o tabloide britânico The Sun, a cantora estaria em negociações avançadas com a plataforma para lançar uma produção dedicada a revisitar sua trajetória pessoal e profissional.

O projeto, chamado provisoriamente de "Sharing Her Story", teria sete episódios de uma hora cada. A produção abordaria desde os bastidores da carreira musical e cinematográfica da artista até momentos delicados de sua vida pessoal.

Fontes ouvidas pelo jornal afirmam que o acordo estaria "praticamente fechado". Contudo, até o momento, Cher e a plataforma não confirmaram oficialmente a informação sobre o documentário.

Previsão de Estreia e Autobiografia

A possível estreia da série estaria prevista para 2026. Este ano também marcará o lançamento da segunda parte de sua aguardada autobiografia. Cher lançou, no ano passado, o primeiro volume de suas memórias, que aborda a infância conturbada e a relação com Sonny Bono.

Durante o lançamento da primeira obra em Londres, a artista, com mais de 100 milhões de discos vendidos, comentou que seu próximo álbum deverá ser o último de sua carreira.