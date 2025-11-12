Joelma conta que acaba de se recuperar da Covid pela décima vez
Atualmente, a cantora está viajando pelo Brasil com 'Isso é Calypso Tour'
Joelma revelou que foi infectada com o vírus da Covid-19 recentemente. A cantora que é pura entrega no palco onde dança em cima dos saltos e canta simultaneamente, explicou para o público o que viveu em outubro.
"Peguei dez [vezes] Covid. Mês passado, acabei de pegar outra, mas com Covid já sei lidar e estou bem. Voltei a treinar, estou com a energia no topo de novo, Deus me deu mais uma chance de vida. Só tenho a agradecer", disse.
Recuperada 100% recuperada da doença, em entrevista ao gshow, Joelma relembrou a luta contra as sequelas da Covid, em 2023. Na época, a cantora enfrentou problemas digestivo, respiratório, e neurológicos, além da perda de músculos. Joelma já se internou três vezes por conta da doença.
VEJA MAIS
"Quando veio o Covid, estava na minha melhor forma física. Pensei que ia ser de leve. De leve? Quase que eu vou! Foi sério, internei três vezes, foi bem difícil, pensei que não ia voltar a cantar, mas a chave virou", relembrou.
Joelma tem agenda intensa de shows, incluindo apresentação em Santarém, no Pará, e a última etapa em Salvador, na Bahia, ano que vem.
"Realização é a palavra certa. A gente começou esse projeto e não sabia o tamanho que ele era, foi crescendo, crescendo. Ficou muito grande, estamos indo para última etapa, a gente encerra? Não sei, vem coisa nova", disse ela, fazendo mistério.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA