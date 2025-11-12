Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Joelma conta que acaba de se recuperar da Covid pela décima vez

Atualmente, a cantora está viajando pelo Brasil com 'Isso é Calypso Tour'

O Liberal
fonte

Joelma relembra luta de dois anos contra as sequelas da Covid (Divulgação)

Joelma revelou que foi infectada com o vírus da Covid-19 recentemente. A cantora que é pura entrega no palco onde dança em cima dos saltos e canta simultaneamente, explicou para o público o que viveu em outubro.

"Peguei dez [vezes] Covid. Mês passado, acabei de pegar outra, mas com Covid já sei lidar e estou bem. Voltei a treinar, estou com a energia no topo de novo, Deus me deu mais uma chance de vida. Só tenho a agradecer", disse.

Recuperada 100% recuperada da doença, em entrevista ao gshow, Joelma relembrou a luta contra as sequelas da Covid, em 2023. Na época, a cantora enfrentou problemas digestivo, respiratório, e neurológicos, além da perda de músculos. Joelma já se internou três vezes por conta da doença.

VEJA MAIS

image Joelma anuncia projeto gospel para 2026: ‘É importante para todo mundo’
Antes do lançamento, a cantora paraense continua com mais uma etapa do DVD “Isto É Calypso”, gravada em Brasília nesse sábado (18)

image Joelma lança música com Ministério do Turismo: ‘O mundo inteiro é brega e Belém é a Capital'
A canção, divulgada no Dia Mundial da Música (01/10), comemora o reconhecimento dado pela ONU Turismo à cidade de Capital Mundial do Brega

image Joelma supera Mariah Carey e é destaque nas redes sociais durante o Amazônia Live, aponta pesquisa
O resultado mostra que a música da região não apenas encanta multidões, mas também ecoa com força no ambiente digital.

"Quando veio o Covid, estava na minha melhor forma física. Pensei que ia ser de leve. De leve? Quase que eu vou! Foi sério, internei três vezes, foi bem difícil, pensei que não ia voltar a cantar, mas a chave virou", relembrou.

 Joelma tem agenda intensa de shows, incluindo apresentação em Santarém, no Pará, e a última etapa em Salvador, na Bahia, ano que vem.

"Realização é a palavra certa. A gente começou esse projeto e não sabia o tamanho que ele era, foi crescendo, crescendo. Ficou muito grande, estamos indo para última etapa, a gente encerra? Não sei, vem coisa nova", disse ela, fazendo mistério.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Joelma
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Lia Sophia recebe convidados no show Amazônia Plural na Caixa Cultural Belém

As apresentações celebram celebra a diversidade musical amazônica durante a COP30

12.11.25 17h16

ATIVISMO

Klebber Toledo se credencia para COP 30 e destaca admiração por jornalista Sônia Bridi: 'Lenda'

Em 2025, o ator esteve em Belém discutindo pautas indígenas

12.11.25 15h44

SAÚDE

Joelma conta que acaba de se recuperar da Covid pela décima vez

Atualmente, a cantora está viajando pelo Brasil com 'Isso é Calypso Tour'

12.11.25 15h06

GRATUITO

'Pasárgada', de Dira Paes, ganha duas sessões especiais, durante a COP 30 em Belém

Filme dirigido, escrito e protagonizado pela artista paraense terá exibições no Cine Dira Paes, no Palacete Pinho, e na Ilha do Combu

12.11.25 14h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

beijo técnico?

Vídeo: beijo intenso de Mel Maia e André Lamoglia choca web e viraliza

Nomes dos atores entraram nos tópicos mais comentados do momento na noite de terça-feira (11)

12.11.25 10h32

FAMOSOS

Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'

A socialite também destacou a ausência de Boninho quando Marianna foi aceita para estudar em uma das universidades

11.11.25 8h38

FAMOSOS

Alexia Novelino: quem é a namorada paraense de João Silva, filho do Faustão?

A jovem é filha do ex-deputado estadual do Pará e empresário Alessandro Novelino

12.11.25 8h53

CELEBRIDADES

Jenny Miranda, filha adotiva de Gretchen, estreia em conteúdo adulto

Novidade foi compartilhada nas redes sociais e provocou comentários de seguidores

12.11.25 12h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda