Joelma anuncia projeto gospel para 2026: ‘É importante para todo mundo’

Antes do lançamento, a cantora paraense continua com mais uma etapa do DVD “Isto É Calypso”, gravada em Brasília nesse sábado (18)

Lívia Ximenes
Joelma, há anos, aproveita momentos em shows para falar sobre Deus e a fé cristã (Reprodução / Instagram)

A cantora paraense Joelma anunciou que, em 2026, lançará um projeto gospel. No momento, a artista está em mais uma etapa do DVD “Isto É Calypso”, gravada em Brasília nesse sábado (18). A informação foi revelada ao Metrópoles.

VEJA MAIS

image A pedido de Lula, Margareth Menezes canta ‘Voando pro Pará’, de Joelma
O presidente da república está em Belém, nessa sexta-feira (3), visitando obras para a 30ª Conferência das Partes (COP 30)

image Joelma lança música com Ministério do Turismo: ‘O mundo inteiro é brega e Belém é a Capital'
A canção, divulgada no Dia Mundial da Música (01/10), comemora o reconhecimento dado pela ONU Turismo à cidade de Capital Mundial do Brega

image VÍDEO: Funcionárias do 'The Town' viralizam com dança durante passagem de som de Joelma
Registro espontâneo mostra profissionais se divertindo ao som de Joelma e encanta web

Joelma disse que está vivendo a “melhor fase” em todas as áreas da vida e que, a pedido dos fãs e como retribuição do sucesso que vive, a próxima produção é voltado à fé. “Estão me cobrando um projeto gospel. E eu tenho algo em mente que eu quero colocar em prática, em assim, uns três meses”, contou.

Para ela, isso “é importante para todo mundo, porque existe um vazio no coração do ser humano que nada, nem ninguém nesse planeta, pode eliminar”. Segundo Joelma, tudo é pessoal e imutável, independente de igreja, pregação e pastor. “É uma coisa entre a pessoa e Deus”, declarou.

Essa não é a primeira vez que Joelma age pautada na fé cristã. Há anos, a cantora usa momentos de shows para falar com os fãs sobre Deus, apesar das críticas que recebe. “Mas eu não estou preocupada com isso não, entendeu? Não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Ele não se importa com a minha oração, com meu louvor, da minha dedicação. Ele não precisa de mim”, afirmou.

