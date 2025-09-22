Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Funcionárias do 'The Town' viralizam com dança durante passagem de som de Joelma

Registro espontâneo mostra profissionais se divertindo ao som de Joelma e encanta web

Gabrielle Borges
O vídeo, que já soma milhares de visualizações no TikTok e no Instagram, mostra duas funcionárias uniformizadas se divertindo enquanto Joelma ensaiava (Reprodução/Redes Sociais)

Um momento inusitado e cheio de alegria tomou conta dos bastidores do festival The Town e viralizou nas redes sociais neste fim de semana. Durante a passagem de som da cantora Joelma, conhecida por seu carisma e energia no palco, funcionárias do evento foram flagradas dançando ao som dos clássicos da artista paraense, arrancando sorrisos e elogios da web.

O vídeo, que já soma milhares de visualizações no TikTok e no Instagram, mostra duas funcionárias uniformizadas se divertindo enquanto Joelma ensaiava um de seus maiores sucessos. Sem se importar com as câmeras, elas entraram no ritmo contagiante e roubaram a cena, provando que a música tem o poder de quebrar barreiras, inclusive nos bastidores de grandes produções.

Veja o momento

Internautas também elogiaram a atitude das colaboradoras do evento e destacaram o clima leve proporcionado pela apresentação da artista. “Não tem como ficar parado com a Joelma. Essas meninas estão certíssimas!”, comentou uma usuária.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com

 

